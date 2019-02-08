من أجل معادلة ما حدث 3 مرات في آخر 15 سنة.. الأهلي ضد حرس الحدود

يسير الأهلي بخطى ثابتة في الدوري مؤخرا مع مدربه مارتين لاسارتي بعد الفوز على سموحة ومصر المقاصة ووادي دجلة وإنبي.

والآن إن فاز على حرس الحدود فهو سيتخطى ما حدث مرتين خلال آخر 15 سنة وسيعادل ما حدث أيضا ثلاث مرات.

ويستضيف الأهلي منافسه حرس الحدود غدا الجمعة في تمام السادسة مساء في ملعب السلام في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

وإن فاز الأهلي على الحدود فسيكون هذا هو انتصاره الخامس على التوالي في الموسم الجاري.

فماذا حدث خلال آخر 15 سنة؟

منذ بداية موسم 2004-2005 كان أكبر عدد من الانتصارات المتتالية للأهلي هو 17 في موسم واحد وكان ذلك في الموسم المذكور.

أما أقل عدد انتصارات متتالية حققه الأهلي منذ ذلك الوقت كان أربعة وحدث ذلك الأمر في موسمي 2010-2011 و2013-2014.

والآن عادل الأهلي بالفعل ما حدث خلال الموسمين المذكورين بالفوز في أربع انتصارات متتالية.

وإن فاز على حرس الحدود فهو سيتخطى ذلك وسيعادل ما حدث في موسم 2008-2009 و2009-2010 و2014-2015.

آخر مرة حقق فيها الأهلي خمسة انتصارات متتالية كانت في الموسم الماضي وسار قطار انتصاراته حتى وصل إلى 16 حينها قبل أن يتعادل مع سموحة.

ماذا حدث في الدور الأول؟

في الدور الأول فاز الأهلي على الفريق العسكري بهدفين دون رد في ملعب المكس.

سجل هدفا الفريق الأحمر وقتها كل من صلاح محسن وعلي معلول من ركلة جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة.

أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

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