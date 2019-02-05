يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بأعضاء مجلس الإدارة ظهر غد الأربعاء بمقر النادي بمدينة نصر.

الاجتماع الذي علم FilGoal.com به من مصدر مطلع داخل النادي، يأتي لمتابعة الجلسة التي دعا إليها اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز على خلفية أزمة رفض بيراميدز خوض مواجهة الأهلي في الدور الثاني، قبل أن يواجه الأحمر الزمالك في الدور الأول.

وكشف المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي مازال متمسكا ومصرا على موقفه الذي أعلنه رسميا وخاطب به اتحاد الكرة، وهو عدم المساس بجدول مباريات الفريق، دون تعديل أو استبدال أي مباريات".

ويقام الاجتماع الخاص باتحاد الكرة في الرابعة ظهرا، أما اجتماع الأهلي فيقام في الثالثة ظهرا.

ويواجه الأهلي بيراميدز بحسب الجدول يوم 28 فبراير، والزمالك يوم 30 مارس.

بيان الأهلي

يوم الجمعة الماضي، أصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل"

وأضاف بيان النادي أنه "حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزاما بجدول المسابقة وتطبيقا لقواعد الاحتراف".

وذكر النادي في خطابه لاتحاد الكرة "أنه التزم الصمت كثيرا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل".

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com يوم الخميس إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، أما بيراميدز فلا يتبقى له أي مباراة مؤجلة.

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