تقارير تركية: فولام يراقب تريزيجيه

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا - سيفاسبور

الأداء الجيد الذي يقدمه رفقة قاسم باشا في تركيا جذب أنظار أندية الدوري الإنجليزي، وفولام يراقب الدولي المصري بحسب تقارير تركية.

تريزيجيه ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف جالاتا سراي في سوق الانتقالات الشتوية المنقضية ولكن الأمر لم يتم في النهاية بسبب تمسك إدارة ناديه باستمراره.

وصحيفتا sporx وfanatik التركيتان ذكرتا أن فولام يتابع تريزيجيه خلال الموسم الجاري تمهيدا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار التقريران أنه حال رغب فولام في ضم صاحب الـ24 عاما فإنه سيتعين عليه دفع 15 مليون يورو لقاسم باشا.

تريزيجيه صنع أول أهدافه منذ شهرين ولكن فريقه سقط بثلاثية. قاسم باشا خسر من سيفاس سبور بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 20 من الدوري التركي يوم السبت.

وكانت آخر تمريرة حاسمة لتريزيجيه في 3 ديسمبر حين تعادل قاسم باشا بهدفين لمثلهما أمام فينيرباهتشة.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 20 لقاء بالموسم الحالي للدوري وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا داية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

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