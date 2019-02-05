لجنة المسابقات تقرر إيقاف حازم إمام مباراتين

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري برئاسة عامر حسين إيقاف حازم إمام ظهير أيمن الزمالك مباراتين.

وكان حازم إمام قد تعرض للطرد المباشر أمام مصر للمقاصة في المباراة الأخيرة للفريقين في الدوري وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأرجعت لجنة المسابقات القرار إلى قيام اللاعب بسلوك غير رياضي تجاه لاعب المقاصة مما أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

وكان حازم إمام قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 85 من مواجهة الزمالك لمصر للمقاصة.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي خاض 21 مباراة.

ويلعب الزمالك يوم السبت المقبل أمام النجوم ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

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