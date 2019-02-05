وزع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب جهازه المعاون على 4 دول لمراقبة أكبر عدد من اللاعبين استعدادا لمعسكر مارس المقبل.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب: "اتحاد الكرة وافق على سفر أحمد ناجي مدرب حراس المرمى إلى السعودية لمتابعة الثلاثي محمد عواد وحسين السيد ومحمد عطوة".

وأضاف لهيطة عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كما سيتواجد هاني رمزي في اليونان لمتابعة الثنائي عمرو وردة وأحمد حسن (كوكا)، وسيسافر تشافي إلى تركيا من أجل الثنائي كريم حافظ ومحمود حسن (تريزيجيه)".

وأشار مدير المنتخب أيضا إلى أن تيتو مساعد أجيري سيراقب عدد من اللاعبين المصريين في قطر تمهيدا للاستعانة بأحدهم، مضيفا أن الرباعي سيقدم للمدرب المكسيكي تقريرا شاملا الأسبوع المقبل.

وعن إمكانية إراحة العناصر الأساسية للمنتخب في معسكر مارس، رد إيهاب لهيطة: "مباراة النيجر تحصيل حاصل بعد تأهل مصر واستضافتنا للبطولة".

وأوضح: "الجهاز الفني يفكر في إراحة مجموعة من اللاعبين وتجربة عناصر أخرى تؤدي بشكل مميز في الدوري المصري، لذا فإن خافيير أجيري حريص على متابعة كل المباريات المحلية في الفترة الأخيرة".

واستدرك: "لكن أجيري لم يحسم أمر اللاعبين المستبعدين من معسكر مارس".

وأتم تصريحاته: "ودية نيجيريا مباراة ثقيلة وصعبة وجيدة، وقد تكون فرصة لتواجد مجموعة من الوجوه الجديدة، والجهاز الفني يميل أيضا لإقامة معسكره في مصر استعدادا لكأس الأمم، وسيحدد منافسيه في الوديات طبقا لنتيجة القرعة يوم 12 أبريل".

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أجيري يوزع جهازه الفني على 4 دول لمراقبة لاعبي منتخب مصر