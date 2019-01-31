نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول فريقه في مفاوضات للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "محمد إبراهيم لاعب كبير جدا وله اسمه ويضيف لأي فريق".

واستدرك "لكننا لم نطلب التعاقد مع إبراهيم في الحقيقة، وليس لدينا مكان في القائمة لضمه من الأساس".

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد كشف بأن محمد إبراهيم طلب الرحيل عن الفريق. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

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