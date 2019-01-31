خاص فرج عامر لـ في الجول: سموحة لم يفاوض محمد إبراهيم.. وقائمتنا مغلقة

الخميس، 31 يناير 2019 - 20:25

كتب : حامد وجدي

مرتضى منصور - فرج عامر

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول فريقه في مفاوضات للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "محمد إبراهيم لاعب كبير جدا وله اسمه ويضيف لأي فريق".

واستدرك "لكننا لم نطلب التعاقد مع إبراهيم في الحقيقة، وليس لدينا مكان في القائمة لضمه من الأساس".

أخبار متعلقة

الزمالك لـ في الجول: محمد إبراهيم طلب الحصول على فرصة في فريق آخر.. وهذا موقفنا حازم إمام يدعم شيكابالا: الزمالك دائما يقف مع أولاده قائمة الزمالك – استبعاد محمد إبراهيم.. وعودة الونش والنقاز لرحلة كينيا خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل أيمن حفني إلى الإسماعيلي

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد كشف بأن محمد إبراهيم طلب الرحيل عن الفريق. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

اقرأ أيضا

بيراميدز يرد في 3 نقاط على نائب رئيس اتحاد الكرة: نرفض التعتيم على الفشل

شوبير لـ في الجول: كلامي كان واضحا.. ونقاتل من أجل استكمال الدوري بصورة طبيعية

خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل أيمن حفني إلى الإسماعيلي

الشناوي ينفي لـ في الجول: لم أتعرض لعقوبات بسبب ضربة جزاء دجلة

فيلم في الجول - في الذكرى التاسعة.. نجوم مصر يحكون كواليس كأس إفريقيا 2010

مصدر بالأهلي لـ في الجول: حريصون على استكمال الدوري.. ولسنا طرفا في أزمة المؤجلات

في الدوري الزمالك سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الجمعة 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا.. ودوري أبطال إفريقيا 2 ساعة |
عفيفي يتحدث عن علاقة بيراميدز بالأهلي.. واستراتيجية النادي المستقبلية 2 ساعة | الدوري المصري
هدفان في جيرونا.. بنزيمة يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لشيكابالا في يناير.. والاستمرار مع أبولون 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – ركلات الترجيح تبتسم لـ لاتسيو وتُطيح بـ إنتر من كأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك