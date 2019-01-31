كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك طلب محمد إبراهيم جناح الفريق من كريستيان جروس الحصول على فرصة في فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أمير مرتضى: "محمد إبراهيم تحدث مع جروس وطلب الحصول على فرصة في فريق آخر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "محمد إبراهيم يمتلك أكثر من عرض في الدوري المصري".

ماذا عن موقف الزمالك؟ يُجيب أمير مرتضى "كريستيان جروس هو صاحب القرار. المدرب مازال يدرس الموقف ونحن ننتظر موقفه".

وواصل "ننتظر رد جروس عقب دراسته لاحتياجته الفنية".

وغاب محمد إبراهيم عن قائمة الزمالك أمام جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية.

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

شيكابالا

ماذا عن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يقول أمير مرتضى: "الزمالك ليس طرفا على الإطلاق في أزمة شيكابالا. نحن نحاول مساعدة اللاعب مثلما ساعدناه في بداية الموسم".

وأشار "مشكلة شيكابالا مع أبولون اليوناني. الأخير يطلب الحصول على 20 ألف يورو قبل إرسال البطاقة الدولية لـ المصري، بينما المصري لا يرغب في الدفع قبل أن يحصل على البطاقة الدولية".

وكرر "الزمالك ليس طرفا في أزمة شيكابالا".

وكان شيكابالا قد انتقل إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة من الزمالك في الصيف الماضي.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع فريقه اليوناني وسجل هدفا وصنع آخر.

أيمن حفني

لاعب آخر نرغب في معرفة مصيره مع الزمالك، هنا نتحدث عن أيمن حفني

يرد أمير مرتضى بشكل قاطع "أيمن حفني ليس للبيع. لن يرحل من الزمالك".

وأتم "جروس رفض رحيل أيمن حفني. اللاعب مستمر مع الزمالك".

وشارك حفني في 69 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري الذي يتصدره الزمالك برصيد 45 نقطة.

اقرأ أيضا

بيراميدز يرد في 3 نقاط على نائب رئيس اتحاد الكرة: نرفض التعتيم على الفشل

شوبير لـ في الجول: كلامي كان واضحا.. ونقاتل من أجل استكمال الدوري بصورة طبيعية

خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل أيمن حفني إلى الإسماعيلي

الشناوي ينفي لـ في الجول: لم أتعرض لعقوبات بسبب ضربة جزاء دجلة

فيلم في الجول - في الذكرى التاسعة.. نجوم مصر يحكون كواليس كأس إفريقيا 2010

مصدر بالأهلي لـ في الجول: حريصون على استكمال الدوري.. ولسنا طرفا في أزمة المؤجلات