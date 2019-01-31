شكوى من حسام حسن ضد المصري بعد سنوات من الحب، فهل يعني ذلك بداية عداء؟ هذا ما أوضحه مصدر مقرب من المدرب.

كشف مصدر مقرب من حسام حسن مدرب النادي المصري وبيراميدز السابق عن كواليس تقدمه بشكوى ضد النادي البورسعيدي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وسرد المصدر المقرب من حسام حسن في تصريحات لـFilGoal.com كواليس الشكوى قائلا "بنهاية الموسم الماضي كان اللاعبين والجهاز الفني لديهم بعض المستحقات المتأخرة. اللاعبون كانوا يستحقون قسطين متأخرين عن الموسم المنقضي، بالإضافة لمكافأة فوز 12 مباراة ومكافأة بلوغ دور الـ16 من الكونفدرالية".

وأضاف "بعد بيع محمد حمدي إلى بيراميدز، حصل النادي على الأموال ودفع منها القسطين المتأخرين، ودفع مكافأة بلوغ دور الـ16 للاعبين، لكن حسام حسن والجهاز المعاون فضل أن يكون ضمن المرحلة الثانية في الدفع لكي يحصل اللاعبون على مستحقاتهم أولا ويمنع حالة الضير التي بدأت تنتابهم في تلك الفترة من الإعداد للموسم الجديد".

وأكمل "رحل حسام حسن عن المصري بنهاية شهر أكتوبر، وكان وقتها لديه شهرين متأخرين لم يحصل على راتبهما، بالإضافة لمكافأة الصعود لدور الـ16 في الكونفدرالية الإفريقية، والتي تساوي راتب شهر أيضا حسب اللائحة بما أنها تدخل أموالا للنادي من الاتحاد الإفريقي".

واسترسل "لم يتأخر حسام حسن عن تدريب المصري يوما أو يبخل عنه بالجهد رغم الراتب المتأخر، ولم يؤذ النادي أبدا".

الشكوى

وصلنا هنا لمرحلة الشكوى المقدمة من حسام حسن لاتحاد الكرة، فقال المصدر المقرب هنا "وصلنا من أحد المصادر داخل بورسعيد، أن ميزانية النادي المصري المعلنة في الفترة الماضية لم تتضمن بندا بمستحقات متأخرة للجهاز الفني، وهذا يعني أن الأموال خرجت بالفعل من النادي لكن لم تصل إلى الجهاز الفني، فأين ذهبت؟".

وتابع "في النهاية قرر حسام حسن التقدم بشكوى لحفظ حقوقه، لكنه تواصل مع المحامي الخاص، وشدد على أن تكون الشكوى موجهة ضد سمير حلبية رئيس النادي بشخصه، وليست ضد نادي المصري".

وأتم "الأموال متأخرة منذ شهر أكتوبر، ومع ذلك اختار حسام حسن الانتظار حتى نهاية شهر يناير لتقديمها لكي لا تكون سببا في وقف قيد صفقات النادي. الشكوى لحفظ حق حسام حسن بالأموال لدى النادي، ولا يهم أن يحصل عليها الآن، ربما بعد عام أو عامين أو حين تتوافر الأموال في النادي، وحين يحصل عليها ربما يتبرع بها للنادي مرة أخرى أو يفعل بها ما يشاء".

لن يعمل في مصر

من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته المقرب من حسام حسن عن موقف المدرب من العمل في مصر بالفترة الحالية، فقال "حسام تلقى بالفعل بعض العروض المحلية خلال اليومين السابقين، لكنه لن يعمل في مصر بالفترة الحالية".

وأتم "حسام حسن نفسيا لا يريد العمل في مصر هذا الموسم، وسينتظر إذا تلقى عرضا مغريا خارج مصر أو ينتظر لبداية الموسم المقبل".

حسام حسن بدأ الموسم مع النادي المصري بعد ثلاث سنوات حقق فيها نتائج رائعة بحصد المركز الرابع مرتين والثالث مرة في الدوري، بالإضافة لخسارة نهائي كأس مصر والسوبر المصري، وبلوغ نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وبعد تولي تدريب نادي بيراميدز، سرعان ما رحل عن الفريق سريعا.

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