رسميا - الزمالك يوافق على إعارة فتوح إلى سموحة

وافق نادي الزمالك على إعارة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لمدة موسم ونصف إلى سموحة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن القرار جاء بعد موافقة كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الانتقال جاء مقابل مليون جنيه.

وأوضح أمير أن موافقة جروس جاءت من أجل مشاركة فتوح في المباريات مع سموحة واكتساب مزيدا من الخبرات والاحتكاك.

وأشار أمير إلى أن إعارة فتوح تتضمن شرطين، الأول عدم مشاركة اللاعب في أي مواجهة أمام الزمالك.

أما الثاني فيتيح للزمالك إعادة اللاعب في أي فترة انتقالات مقبلة وقطع إعارته إذا لزم الأمر.

وخاض أحمد فتوح 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري بواقع 422 دقيقة.

ويقع سموحة في المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 20 مباراة ولكن يفصله عن المراكز المهددة بالهبوط 4 نقاط فقط.

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