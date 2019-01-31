المصري: فوجئنا بشروط الزمالك من أجل إعارة شيكابالا

سرد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري تسلسل المفاوضات مع إدارة الزمالك للتعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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وصرح الخولي عبر برنامج كورة كل يوم: "أنهينا كل الاتفاقات مع شيكابالا بعقد مدته موسم ونصف".

وأوضح: "قبل 15 يوما، تقابل عضوا المجلس أحمد الشملة وعدنان حلبية مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وتوصلنا للاتفاق مع اللاعب أولا قبل الاستقرار على المقابل المادي للإعارة مقابل 1.5 مليون جنيه بعدها تحرك شيكابالا لتسوية أموره مع النادي اليوناني".

واستدرك: "لكن فوجئنا مساء الثلاثاء بشروط صعبة لرئيس نادي الزمالك ومطالبته بـ 12 مليون جنيه منهم 6 ملايين جنيه مقدم عند بدء الإعارة".

وأشار نائب رئيس المصري: "بات الأمر صعبا وتحدثنا مع شيكابالا ووكيل أعماله وبدا أن هناك مشكلة بين اللاعب وإدارة الزمالك، لسنا طرفا في المشكلة".

وأكد محمد الخولي: "الزمالك لم يطلب إسلام عيسى في الصفقة، موقفنا واضح، لا نية للبيع النهائي، فالعرض الوحيد كان من نادي بيراميدز قبل شهر ورفضنا".

وكشف: "عرض بيراميدز تجاوز 50 مليون جنيه، لكن مجلس الإدارة وضع قيمة تسويقية لإسلام عيسى 10 مليون دولار في ظل الأسعار المتداولة حاليا".

وأردف: "من كان يتوقع أن يصل سعر لاعب في الدوري المصري إلى 30 أو 40 مليون جنيه، فأي لاعب في مصر مهما كان اسمه قيمته لا يتجاوز سعره 3 أو 4 ملايين جنيه".

وأتم تصريحاته: "نتمنى أن تُحل المشكلة بين الزمالك وشيكابالا، بالتأكيد إدارة الزمالك ستراعي مصلحة اللاعب".