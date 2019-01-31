المصري: فوجئنا بشروط الزمالك من أجل إعارة شيكابالا

الخميس، 31 يناير 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

شيكابالا - أبولون

سرد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري تسلسل المفاوضات مع إدارة الزمالك للتعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا

النادي : أبولون بونتو

المصري
الزمالك

وصرح الخولي عبر برنامج كورة كل يوم: "أنهينا كل الاتفاقات مع شيكابالا بعقد مدته موسم ونصف".

وأوضح: "قبل 15 يوما، تقابل عضوا المجلس أحمد الشملة وعدنان حلبية مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وتوصلنا للاتفاق مع اللاعب أولا قبل الاستقرار على المقابل المادي للإعارة مقابل 1.5 مليون جنيه بعدها تحرك شيكابالا لتسوية أموره مع النادي اليوناني".

أخبار متعلقة

في الجول يكشف العرض الذي رفضه المصري لاستعارة شيكابالا "إسلام عيسى داخل الصفقة" إيهاب جلال: سأبلغ إدارة المصري برفض صفقة شيكابالا "بالمبلغ المطلوب" المصري: تأخر صفقة شيكابالا؟ عناد بين اللاعب والزمالك

واستدرك: "لكن فوجئنا مساء الثلاثاء بشروط صعبة لرئيس نادي الزمالك ومطالبته بـ 12 مليون جنيه منهم 6 ملايين جنيه مقدم عند بدء الإعارة".

وأشار نائب رئيس المصري: "بات الأمر صعبا وتحدثنا مع شيكابالا ووكيل أعماله وبدا أن هناك مشكلة بين اللاعب وإدارة الزمالك، لسنا طرفا في المشكلة".

وأكد محمد الخولي: "الزمالك لم يطلب إسلام عيسى في الصفقة، موقفنا واضح، لا نية للبيع النهائي، فالعرض الوحيد كان من نادي بيراميدز قبل شهر ورفضنا".

وكشف: "عرض بيراميدز تجاوز 50 مليون جنيه، لكن مجلس الإدارة وضع قيمة تسويقية لإسلام عيسى 10 مليون دولار في ظل الأسعار المتداولة حاليا".

وأردف: "من كان يتوقع أن يصل سعر لاعب في الدوري المصري إلى 30 أو 40 مليون جنيه، فأي لاعب في مصر مهما كان اسمه قيمته لا يتجاوز سعره 3 أو 4 ملايين جنيه".

وأتم تصريحاته: "نتمنى أن تُحل المشكلة بين الزمالك وشيكابالا، بالتأكيد إدارة الزمالك ستراعي مصلحة اللاعب".

شيكابالا المصري الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أوستن أموتو سابع صفقات المصري الشتوية 2 ساعة | الدوري المصري
تقارير: أوزيل لن يرحل في يناير 2 ساعة | أوروبا
بعد اجتماع الـ50 دقيقة.. ساري: أنا محبط ولدينا مشكلة في العقلية 2 ساعة | أوروبا
المصري: فوجئنا بشروط الزمالك من أجل إعارة شيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 31 يناير 2019 والقنوات الناقلة – ريال مدريد.. والبطولة العربية 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: الأندية تعاهدت على تخطي التحدي الصعب.. ونحن على مسافة واحدة من الجميع 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك