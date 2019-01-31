كوتينيو يشكر ميسي

الخميس، 31 يناير 2019 - 09:07

كتب : FilGoal

كوتينيو - برشلونة - إشبيلية

وجه فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الشكر لزميله ليونيل ميسي أيقونة الفريق بعدما ترك الأخير تنفيذ ركلة جزاء للأول في لقاء النادي يوم الأربعاء أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا.

وقال البرازيلي لقناة برشلونة:"ركلة الجزاء جاءت عفوية. ما فعله ميسي يظهر كم هو عظيم".

وأضاف كوتينيو الذي سجل هدفين في سحق بلاوجرانا لضيفه بنتيجة 6-1 "الشكر لليو، لأنه جعلني أسدد ركلة الجزاء، هذا مهم داخل الفريق".

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وسجل كوتينيو من علامة الجزاء الهدف الأول قبل أن تتوالى أهداف برشلونة على مرمى إشبيلية الذي استسلم وودع البطولة من الدور ربع النهائي.

وتأهل برشلونة وفالنسيا وريال بيتيس إلى الدور نصف النهائي للبطولة ويلحق بهم ريال مدريد أو جيرونا.

وتقام قرعة لتحديد مباريات الدور نصف النهائي.

ويحمل برشلونة لقب البطولة بالفوز على إشبيلية بنتيجة 5-صفر في نهائي الموسم الماضي.

برشلونة كوتينيو ميسي

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