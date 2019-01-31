أليجري يعترف بعد فقدان الكأس: طردي مستحق لأني فقدت أعصابي

اعترف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن الحكم كان محقا في طرده من الملعب في لقاء فريقه يوم الأربعاء الذي خسره أمام مضيفه أتلانتا ليودع كأس إيطاليا التي توج بها يوفنتوس في آخر أربعة مواسم.

وقال أليجري في حوار مع قناة راي سبورت الإيطالية:"لهم الحق في طردي، كنت أفقد أعصابي، النتيجة كانت معلقة. بعض اللاعبين للتو تعافوا من إصابات، آخرون لم يكونوا معنا. تستطيع العودة من موقف سلبي في مباراة أو اثنتين، لكن ستخسر في النهاية".

وواصل أليجري بعد السقوط بنتيجة 3-صفر في الدور ربع النهائي "لا يحتاج الأمر للدراما، كان فقط يوم سيء لنا. أتلانتا استحق تماما التأهل. الخروج محبط، لكن جنونا التفكير أن يوفنتوس سيفوز بكل مباراة في الموسم. أهدرنا أهدافا عديدة الليلة".

والخسارة جاءت مفاجئة ليوفنتوس الذي يتصدر ترتيب الدوري ويسير بخطى ثابتة نحو تتويج ثامن على التوالي بالبطولة وحلمه الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا اللقب المستعصي عليه منذ عام 1996.

ويلعب يوفنتوس في فبراير مواجهة قوية أمام أتليتكو مدريد في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وأضاف أليجري الذي خسر نهائيين مع يوفنتوس في دوري الأبطال "لا أرى الأمر بمثابة جرس إنذار أو يثير القلق، لأن الفوز بكل لقاء مستحيل. أردنا الفوز بالكأس للمرة الخامسة تواليا، لكن أتلانتا كان قويا على الصعيد البدني ولعب بحدة، لذا أهنئهم".

وسقط يوفنتوس في مباراة محلية لأول مرة في الموسم الحالي.

ويستضيف بطل إيطاليا فريق بارما يوم السبت في الجولة 22 من الدوري.