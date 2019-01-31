رسميا – أوستن أموتو سابع صفقات المصري الشتوية

الخميس، 31 يناير 2019 - 01:20

كتب : أحمد العريان

أوستن أموتو

أتم النادي المصري تعاقده مع أوستن أموتو المهاجم النيجيري ليكون سابع صفقات الفريق الشتوية.

وتعاقد المصري أوستن أموتو المهاجم النيجيري في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في فريق ميجيتي جيتس النيجيري، قبل أن ينتقل إلى واري وولفرز النيجيري.

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ومن نيجيريا، بدأ أموتو مشواره الاحترافي خارج إفريقيا باللعب لفريق كيلانتان الماليزي، ثم عاد لفريق واري وولفز النيجيري مرة أخرى.

وخرج أموتو من إفريقيا مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت وجهته في فريق قيراط شمونا الإسرائيلي، قبل أن ينتقل لفريق مالاطيا سبور التركي عام 2016، ومنه إلى فريق الترجي الجرجيسي التونسي عام 2018.

وكانت آخر محطات أوستن أموتو مع فريق باهانج الماليزي حتى فسخ تعاقده مع الفريق.

وتعد صفقة أموتو هي السابعة للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع عبد الرحمن زين من تليفونات بني سويف، والحسيني سمير من الألومينوم، ومصطفى سلامة "طيارة" من أسوان، وحسين رجب وسيعدو سيمبوري من الداخلية، ومحمد صالح المدافع الفلسطيني من الدوري المالطي.

في الدوري المصري أوستن أموتو

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