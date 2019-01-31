تقرير: ريال مدريد يرفض الاستسلام في صفقة راشفورد

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ريال مدريد لا ينوي التراجع في محاولته الحصول على ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

وأشارت صن إلى أن بطل دوري أبطال أوروبا يأمل الحصول على اللاعب البالغ عمره 21 عاما مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ويتفائل النادي الملكي حيال الصفقة بعدما أجل راشفورد التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي بشأن تجديد عقده.

وكانت الصحيفة كتبت في نوفمبر أن مسؤولي ريال مدريد تواصلوا مع راشفورد لجس نبضه حيال رغبته في اللعب بالدوري الإسباني في ظل عدم رضا لاعب إنجلترا عن جلوسه كثيرا على دكة بدلاء يونايتد تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

لكن ربما تغيرت الأمور بعد تولي أولي جونار سولشاير تدريب فريق الشياطين الحمر والذي يعتمد على راشفورد في التشكيلة الأساسية للفريق.

في المقابل.. كتبت الصحيفة أن ريال مدريد وعد راشفورد بأن يكون المهاجم الأول في قلعة سانتياجو برنابيو وأن يتقاضى راتبا أكبر من الذي سيدفعه يونايتد أيا كانت القيمة.

ويحصل راشفورد حاليا على 60 ألف جنيه إسترليني في الٍأسبوع وقالت الصحيفة إن يونايتد مستعد لدفع أكثر من 3 أضعاف هذا المبلغ للاعب الشاب.

وينتهي عقد راشفورد في 2020 وفيه بند يمنح يونايتد الحق في الإبقاء على اللاعب لموسم آخر.

وشارك راشفورد في 29 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة. وتحت قيادة سولشاير أحرز اللاعب 5 أهداف في الدوري من إجمالي 8 سجلها في البطولة.