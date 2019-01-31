ميسي: يبدو أن رسالتي أسيء فهمها.. نحن لا نفرط في أي شيء

شدد ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أن فريقه لن يفرط في أي بطولة يشارك بها وأنه يسعى للتتويج بالدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي عقب فوز برشلونة الساحق بنتيجة 6-1 على إشبيلية في الكأس:"قيل إننا سنفرط في الكأس أو لا نريدها، أو ربما رسالتي أسيء فهمها في بداية الموسم".

وواصل نجم الأرجنتين في حواره مع قناة ناديه "الفريق يريد القتال من أجل البطولات الثلاث، مثلما اعتاد برشلونة كل عام. نحن لا نفرط في أي شيء".

وأحرز ميسي الهدف الأخير في سداسية بلاوجرانا أمام إشبيلية والتي عبرت ببرشلونة إلى الدور نصف النهائي.

وبرشلونة المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإسباني في ظل تصدره للبطولة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا البطولة التي توج بها آخر مرة في 2014-2015. ويواجه برشلونة فريق ليون في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال في فبراير.