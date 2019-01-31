مستشفى الأهلي - إصابة سعد سمير..وفحص طبي لتحديد موقفه من سيمبا

تعرض فريق الأهلي لضربة جديدة بإصابة سعد سمير مدافع الفريق العائد من الإصابة وذلك في مران أمس الأربعاء.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

ويخضع سعد سمير إلى فحص طبي غدا الجمعة لحسم موقفه من المشاركة في لقاء سيمبا التنزاني.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سمير قد تعرض للإصابة في كاحل القدم في مران أمس وينتظر الجهاز الفني تحسن حالة اللاعب لحسم موقفه من التواجد في قائمة مواجهة سيمبا.

وكان سعد سمير قد عاد من الإصابة وشارك لأول مرة في الشوط الثاني من مواجهة وادي دجلة الأخيرة بديلا لياسر إبراهيم الوافد الجديد الذي تعرض للإصابة هو الآخر.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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