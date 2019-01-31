بعد اجتماع الـ50 دقيقة.. ساري: أنا محبط ولدينا مشكلة في العقلية

بعد اجتماع قالت عنه تقارير صحفية إنه كان "عاصف"، خرج ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي للصحفيين بعد 50 دقيقة من نهاية خسارة فريقه أمام بورنموث 4-0.

BBC Radio Live التابع لهيئة الإذاعة البريطانية أشارت إلى أن ساري قام بإخراج مساعديه من غرفة خلع الملابس قبل اجتماع مع لاعبيه طال 50 دقيقة علق عليه ساري في الاجتماع: "في هذه اللحظة أردت التحدث معهم بشكل منفرد. أردت أن أعرف الفارق بين الشوطين الأول والثاني، ولم أعرف، سأحاول مجددا مرة أخرى".

وأكمل ضمن مؤتمره الصحفي: "من الصعب أن أكون فكرة عما حدث في المباراة، لعبنا جيدا في الشوط الأول ثم تلقينا هدفا وتوقفنا عن اللعب كفريق، لعبنا كـ11 لاعب وهناك فارق كبير. من الصعب أن أفهم لماذا، حاولت أن أفهم ما حدث ولم أنجح".

وشدد "قد تكون المشكلة في العقلية، لسنا في قمة الجدول لكن لا يمكن أن نخسر 4-0 من بورنموث مع كامل الاحترام لهم. يبدو أنها مشكلتي أنني لم أحفز اللاعبين كفاية".

وأكمل "أشعر بالغضب، ولست تحت الضغط. أرى أن عملي لا يطبق لذا أنا محبط".

وأردف "في الحقيقة، اللاعبون يردون عندما يواجهون فريقا كبيرا ويكون لديهم الحافز بعكس ما حدث اليوم. لا أظننا فريقا سهل المراس".

وأتم "علينا توجيه أسفنا للجمهور. يمكننا أن نخسر ولكن ليس بتلك الطريقة، علينا أن نفهم المشكلة ونحلها".

بعد السقوط أمام أرسنال بهدفين لم يتوقف السقوط، وتشيلسي سقط بشكل مفاجئ أمام بورنموث برباعية نظيفة ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رصيد تشيلسي توقف عند 47 نقطة في المركز الرابع الذي أصبح مهددا بفقدانه بعدما تساوى معه أرسنال مع أفضلية الأهداف للأول.

وبورنموث نجح في زيادة عدد نقاطه للنقطة 33 ليصعد إلى المركز العاشر.

اقرأ أيضا

حقائق مثيرة في مستشفى الأهلي.. من المسؤول في أزمة الـ"65% إصابات عضلية"؟

مصدر في اتحاد الكرة يوجه 5 رسائل عبر في الجول ردا على "محاولات الدخول في مشاكل جانبية"

الزمالك يعلن الـ4 أسماء المتممة لقائمته الإفريقية

الزمالك يعلن تضامنه مع مطالب بيراميدز الخاصة بمؤجلات الأهلي

مدرب منتخب بيرو: فضلت استمرار بينافينتي في أوروبا.. لكنه قال إن العرض لا يرفض

مصدر مقرب من تريزيجيه يكشف لـ في الجول حقيقة تمرده وقيمة عرض جالاتا سراي

في الجول يكشف العرض الذي رفضه المصري لاستعارة شيكابالا "إسلام عيسى داخل الصفقة"