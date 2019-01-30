مدرب منتخب بيرو: فضلت استمرار بينافينتي في أوروبا.. لكنه قال إن العرض لا يرفض

قال ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو إنه كان يفضل استمرار لاعب المنتخب كريستيان بينافينتي في أوروبا عوضا عن الانتقال إلى بيراميدز.

كريستيان بينافينتي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتحدث جاريكا مع إذاعة بيروفية بحسب موقع "إل كوميرسيو": "لا يمكنني التدخل في القرارات الشخصية. قال لي إن العرض الذي تلقاه لا يمكن رفضه، ولكن كان بإمكانه البقاء في أوروبا".

وشدد "هناك أمور لا تستطيع أن تقول لها لا، مسيرة لاعب الكرة قصيرة لذا كنت أحب أن يبقى في أوروبا".

وأتم "الأمر الجيد أن بينافينتي دائما يبحث عن التطور".

بينافينتي البالغ من العمر 24 عاما وصاحب القدم اليسرى يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر.

وبدأ مسيرته الكروية مع الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني ثم انتقل لصفوف ميلتون دونز الإنجليزي، قبل أن يرحل نحو شارلروا البلجيكي ومنه إلى بيراميدز.

ومع منتخب بيرو لعب بينافينتي 16 مباراة دولية منذ عام 2013 وحتى الآن سجل خلالهم هدفين.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية تعاقد بيراميدز مع كل من عمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي وجون سيفونتي وإيريك تراوري من مصر للمقاصة وعبد الله السعيد من أهلي جدة السعودي وعمر خريبين من الهلال السعودي والفلسطيني حامد حمدان.

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