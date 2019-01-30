65% من الإصابات التي تعرض لها لاعبي الأهلي هذا الموسم كانت إصابات عضلية، المعدل العالمي يجب ألا يتجاوز 30%.

كان هذا جزء من نتائج بحث أجراه FilGoal.com على 17 إصابة تعرض لها لاعبي الأهلي هذا الموسم، بجانب نتائج أخرى أوضحت بشكل عام سبب تفشي الإصابات في فريق الكرة في الأهلي.

يسأل جمهور الأهلي عن نتيجة مباراة الفريق، وبعدها يسألون عمن فقد الفريق بسبب الإصابة.

إصابات الأهلي أصبحت الموضوع الأسخن في الرياضة المصرية، 4 من آخر 5 مباريات للفريق شهدت خروج لاعب على الأقل للإصابة. عرض مستمر للأهلي هذا الموسم.

الأمر وصل لأن يخسر الفريق 5 من انتقالاته الـ7 في يناير، بسبب الإصابة، في نفس الشهر.

فما السبب؟ في هذا التقرير يحاول FilGoal.com البحث عن السبب الحقيقي وراء إصابات الأهلي.

حلل FilGoal.com 17 إصابة تعرض لها لاعبو الأهلي في الموسم الجاري، الذي خاض فيه الأهلي بداية من يوم 17 يوليو الماضي 34 مباراة، أي مباراة كل 5.7 يوم في المتوسط مع اختلاف تلك الفترة بين المباريات في حالات كثيرة.

من أصل 17 إصابة حللها هذا التحقيق، حدثت 16 إصابة خلال المباريات وإصابة واحدة خلال المران.

11 إصابة من أصل 17 إصابات عضلية بنسبة 64.7% من الإصابات، أما بقية الإصابات فكانت إصابات وترية في الأربطة.

*النسبة العالمية للإصابات العضلية من إجمالي إصابات أي فريق بحسب الدراسات الطبية يتراوح بين 28% و30%.

تحليل إصابات الأهلي رقميا سلط ضوء على حقائق أخرى خاصة بتلك الإصابات.

علي معلول فقط هو من لعب أكثر من 10 مباريات متتالية قبل أن يتعرض للإصابة، أما بقية اللاعبين فلعبوا أقل من ذلك. بحساب المتوسط، يتعرض لاعب الأهلي الذي يخوض 422 دقيقة، أو 4.6 مباراة تقريبا للإصابة.

صفقات الأهلي الجديدة لم تسلم من الإصابات. جيرالدو تعرض لإصابة عضلية بعد 45 دقيقة فقط من اللعب. رمضان صبحي أصيب بإجهاد في الأمامية بعد 609 دقيقة متتالية، بعد السيناريو الأسود الذي تعرض له محمد محمود، قطع في الرباط الصليبي بعد 74 دقيقة متتالية من اللعب.

رأي مدرب الأحمال

كان من الضروري الحصول على رأي من مخطط أحمال في هذه الأرقام، وفيكتور جوزاليس المعد البدني للفريق الثاني في فياريال أوضح لـFilGoal.com: "تلك الأرقام تعني أن الأحمال التدريبية لا تساوي ذلك المجهود الذي يبذله اللاعبين في المباريات".

وأضاف جونزاليس: "من خبرتي، أتوقع أن المجهود المبذول في المران أقل من ذلك المبذول في المباريات، وهو ما يتسبب في الإصابات العضلية خلال المباريات".

وشدد "من الضروري أن يتم موائمة الحمل البدني في المران مع المجهود المبذول في المباريات".

وأكد "من الضروري أن يتم تخصيص أحمال معينة لكل لاعب لأن كل لاعب مختلف عن الآخر".

هذا التفسير يتفق مع ما قاله لاعب آخر في الأهلي لـFilGoal.com، هو أن مدرب الأحمال الجديد أليخاندرو سوتو ركز بشكل مكثف على تدريبات القوة العضلية حيث كان تفسيره أن الإصابات العديدة سببها الضعف العضلي.

كيف يرى اللاعبون الأمر؟

أحد لاعبي الأهلي كشف لـFilGoal.com في وقت سابق إن فكرة لوم طبيب الفريق خالد محمود بسبب الإصابات أمر غير عقلاني.

ورأى اللاعب أن أسباب تعدد الإصابات تعود لأمور أخرى مثل عدم توافر الإمكانيات الكاملة لعمل الجهاز الطبي ومدرب الأحمال وعدم حصول الفريق على فترات كافية للاستشفاء في ظل عدد المباريات الكبير الذي يخوضه الفريق دون راحة، وعدم توافر إمكانيات الاستشفاء التي يستحقها "النادي الأكبر في إفريقيا" بحسب وصف اللاعب.

"الأهلي يلعب مباريات أكثر من 99% من أندية العالم، ويسافر بنسبة 100% أكثر من أي فريق في العالم. نعمل بـ20% فقط مما يملكه أي فريق كبير من إمكانيات، ولكن إدارة الأهلي تساندنا بكل الطرق لنستكمل المنافسة". مايكل ليندمان مدرب الأحمال السابق للأحمر، في حوار سابق لـFilGoal.com.

وفي تصريح آخر قال ليندمان: " علينا أن نرى إذا كانت الإصابة مرتبطة بالأحمال أم لا، هناك أمور أخرى يجب أن ننظر لها مثل السفر والملاعب والتغذية والمكملات الغذائية وصالة الجيم وغيرها".

بعض التفسيرات ذهبت أيضا إلى مواعيد المران ورحلة قيادة السيارة من وإلى النادي كأسباب لما يحدث للأهلي من إصابات عضلية.

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الرأي الطبي

تواصل FilGoal.com مع أحد أشهر الأطباء الرياضيين في مصر، لكنه فضل عدم ذكر اسمه..

الطبيب قال لـFilGoal.com: "هذه الأرقام تعني بشكل واضح أن المشكلة في الأحمال التدريبية".

ولكنه استدرك "هذه الأرقام تعني أن الحمل البدني الذي يتلقاه اللاعبون أقل من المطلوب".

وشرح "لاعبو الأهلي لم يتدربوا منذ بداية الموسم بالأحمال المطلوبة. وهذا هو سبب عدم توقف الإصابات".

FilGoal.com تواصل مع مصدر آخر داخل منتخب مصر أوضح أن لاعبي الأهلي الدوليين اشتكوا كثيرا من أن مخطط الأحمال السابق، ليندمان، "لا يدربهم بدنيا بشكل جيد"، بحسب وصف المصدر.

ختاما، جدير بالذكر أن الأحمال البدنية شيء تراكمي. الأهلي تعاقب عليه عدد كبير من مدربي الأحمال. مايكل ليندمان ثم أنيس الشعلالي ثم ليندمان مرة أخرى قبل أن يتولى خافيير سوتو المهمة. الخطط المختلفة للمدربين قد تقف خلف تلك الموجة من الإصابات.

شكر خاص لـ أحمد فؤاد الدين