كان المصري يريد محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الزمالك، لكن طلبات الفريق الأبيض دفعت الفريق البورسعيدي لرفض الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن المصري طلب استعارة شيكابالا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان رد الزمالك بالموافقة من حيث المبدأ، لكنهم طلبوا 10 ونصف مليون جنيه نظير الصفقة.

الزمالك عرض إعارة شيكابالا إلى المصري لمدة 6 أشهر فقط مقابل مليون ونصف المليون جنيه.

وعرض الزمالك أمر آخر، أن تكون الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 9 مليون جنيه، وإدخال إسلام عيسى لاعب المصري في الصفقة.

حاول الزمالك الحصول على ضمانات من المصري بأن تكون الأولوية للزمالك للحصول على خدمات إسلام عيسى في الموسم المقبل، وأن يتفق الطرفان على التفاصيل المادية للصفقة من الآن.

وكان رد المصري بالرفض. النادي البورسعيدي يرى أن مليون ونصف المليون مبلغ كبير مقابل استعارة شيكابالا لستة أشهر فقط، خاصة أن الدور الثاني مر منه 4 مباريات بالفعل.

وأخيرا، رفض المصري دخول إسلام عيسى في الصفقة تماما، للتعثر الصفقة وتصبح في قريبها لعدم الإتمام.

وصرح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري عقب مباراة بتروجيت اليوم بأنه سيبلغ إدارة المصري برفض صفقة ضم شيكابالا مقابل المبلغ المالي المطلوب من الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

شيكابالا لعب النصف الأول من الموسم الجاري معارا من الزمالك إلى فريق أبولون، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق اليوناني ويعود إلى الزمالك بانتظار الخروج إلى فريق آخر.

ويلعب شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى فريق أبولون اليوناني، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق ويعود إلى مصر.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع أبولون. سجل فيهم هدفا واحدا، وصنع هدف آخر.

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