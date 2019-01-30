وجه مصدر رفيع المستوى في اتحاد الكرة 5 رسائل ردا على ما وصفه بـ "محاولات الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز للدخول في مشاكل وخلافات جانبية".

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مجلس إدارة اتحاد الكرة لن ينجر إلى محاولات الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز للدخول في مشاكل وخلافات جانبية وتهديدات وصراعات في الفترة الأخيرة".

وأضاف "الأمور ستسير بشكلها الطبيعي وجدول المسابقة لن يحدث به أي تعديلات خاصة وأن الوقت صعب للغاية، والكل منشغل بالتجهيز لكأس أمم إفريقيا الصيف المقبل بمصر".

وشدد المصدر "الاتحاد لن ينظر لهذه التهديدات والجدول موضوع بعد دراسة متأنية لظروف وارتباطات كل فريق، وبسبب المشاركات المختلفة تم وضع ترتيب المباريات، في المرحلة الأخيرة. الاتحاد لن ينجر لمحاولات البعض لإلغاء الدوري وإفساده في هذه المرحلة الحرجة".

المصدر شدد على أن "اتحاد الكرة مهتم كثيرا بالتحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا لتخرج بصورة لائقة ولن ينجرف إلى محاولات البعض إفساد الدوري، والأمور ستسير بصورة طبيعية محليا وكذلك في إطار التجهيز لكأس الأمم، من حيث الملاعب والتحضيرات الأخرى".

كشف المصدر "المجلس من الممكن أن يجتمع يوم السبت المقبل لمنافشة جميع الأمور والأزمات الحالية وكذلك الترتيبات الأخرى بشأن كأس الأمم"، ولكنه استدرك "محاولات البعض بإلغاء الدوري لن تؤتي بثمارها وعلى الجميع أن يحكم العقل في قراراته".

وأتم المصدر متحدثا عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري: "من المستحيل أن تطبق خلال الموسم الجاري ومن الممكن أن تكون مع بداية الموسم المقبل في ظل صعوبة التطبيق، التنفيذ حاليا صعب وسيتم التأجيل لوقت لاحق ولن تظهر تقنية الفيديو في الموسم الجاري. الأمر يحتاج لمزيد من الوقت".

ما الذي حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس. (اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

أعلن نادي الزمالك تضامنه مع مطلب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة. (طالع التفاصيل)

بيان الأهلي بشأن الـVAR

أرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد كرة القدم، مساء الثلاثاء، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» حتى الآن.

وجاء في بيان النادي عبر موقعه الرسمي "على الرغم من تلقّي الأهلي خطابًا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يُفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ "فيفا"، وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة «VAR»، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذي قارب على الانتهاء".

وأشار البيان إلى "لم تكن هناك أي خطوات إيجابية من جانب الاتحاد في هذا الشأن". (طالع التفاصيل)