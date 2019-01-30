التقارير التركية أشارت إلى تمرد لاعبنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" على ناديه قاسم باشا رغبة منه في الرحيل صوب جالاتا سراي، ولكن مصدر مقرب من اللاعب أوضح حقيقة الأمر.

تريزيجيه ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي مساء الخميس.

وأفادت جريدة سبوركس التركية أن تريزيجيه لم يحضر مران الأربعاء مع فريقه، فيما نقلت صحيفة سبورأنديباي تصريحات لتريزيجيه قال فيها لإدارة ناديه: "جالاتا سراي يرغب في ضمي وأنا أريد الانتقال لصفوفه".

ومصدر مقرب من لاعب قاسم باشا ومنتخب مصر نفى لـFilGoal.com كل ما نشرته وسائل الإعلام التركية عن تغيبه عن مران فريقه وإعلان التمرد.

وقال المصدر: "اللاعب يتدرب بشكل عادي وإن كان يرغب في الرحيل لصفوف جالاتا سراي الذي قدم عرضا بـ12 مليون يورو من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية ابتداءً من يناير".