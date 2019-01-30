خاص مصدر مقرب من تريزيجيه يكشف لـ في الجول حقيقة تمرده وقيمة عرض جالاتا سراي
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 20:13
كتب : أحمد الخولي
التقارير التركية أشارت إلى تمرد لاعبنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" على ناديه قاسم باشا رغبة منه في الرحيل صوب جالاتا سراي، ولكن مصدر مقرب من اللاعب أوضح حقيقة الأمر.
تريزيجيه
النادي : قاسم باشا
تريزيجيه ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي مساء الخميس.
وأفادت جريدة سبوركس التركية أن تريزيجيه لم يحضر مران الأربعاء مع فريقه، فيما نقلت صحيفة سبورأنديباي تصريحات لتريزيجيه قال فيها لإدارة ناديه: "جالاتا سراي يرغب في ضمي وأنا أريد الانتقال لصفوفه".
ومصدر مقرب من لاعب قاسم باشا ومنتخب مصر نفى لـFilGoal.com كل ما نشرته وسائل الإعلام التركية عن تغيبه عن مران فريقه وإعلان التمرد.
وقال المصدر: "اللاعب يتدرب بشكل عادي وإن كان يرغب في الرحيل لصفوف جالاتا سراي الذي قدم عرضا بـ12 مليون يورو من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية ابتداءً من يناير".
ويتمسك قاسم باشا ببقاء تريزيجيه وعدم رحيله بحجة اعتماد الفريق عليه بشكل كامل حتي نهاية الموسم حسبما أشار المصدر.
وأتم المصدر "ينتظر تريزيجيه انفراجة في هذا الموضوع خلال الساعات القليلة المقبلة".
وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا داية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.
ويقدم تريزيجيه أداءً جيدا مع قاسم باشا هذا الموسم. سجل 5 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 19 مباراة.
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