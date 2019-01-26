كوالياريلا باكيا بعد إنجازه التاريخي: لم أتخيل ذلك أبدا.. أنا عاجز عن الكلام

لم يتمالك فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا المخضرم نفسه ليبكي أثناء حديثه عن إنجازه التاريخي الذي تحقق اليوم السبت أمام أودينيزي.

كوالياريلا هز شباك أودينيزي معلنا عن تسجيله للمباراة الـ 11 على التوالي في الدوري الإيطالي ليعادل رقم الأسطورة جابرييل باتيستوتا. (طالع التفاصيل)

فابيو الذي يحتفل بعد 5 أيام من الآن بعيد ميلاده الـ 36 لم يُصدق ما فعله، بل ولم يتخيله على الإطلاق.

وقال كوالياريلا: "لم أتخيل أبدا أنني سأفعل ذلك".

وأضاف باكيا في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "لا يمكنني تصور ما حدث. تلك لحظة عاطفية للغاية علي".

وواصل "مجرد تخيل أن اسمي بجانب باتيستوتا يجعلني أرغب في الصراخ".

وتابع " أنا عاجز عن الكلام تماما. سأصل لسن الـ 36 بعد أيام قليلة، وأنا فخور للغاية بما حققته".

وأشار كوالياريلا "احتفالي بالهدف الأول أمام أودينيزي كان بسبب وصول للرقم القياسي فقط. أنا احترم للغاية فريقي السابق وجماهير أودينيزي".

وأتم "في كل مباراة –من الـ 11 على التوالي – فكرت أنني لن أنجح اليوم في التسجيل ولكنني فعلتها. وسأواصل عملي".

11 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي، ولا يتوقف كوالياريلا عن التسجيل. سجل في 11 مباراة على التوالي ليعادل رقم الأسطورة جابرييل باتيستوتا.

باتيستوتا سجل في 11 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي خلال موسم 1994-95 بقميص فيورنتينا.

ولم يقدر أي لاعب في إيطاليا من الوصول لرقم باتيستوتا سوى المخضرم كوالياريلا.

وانتصر سامبدوريا على أودينيزي برباعية مقابل لا شيء في لقاء شهد تسجيل كوالياريلا هدفين.

ووصل كوالياريلا لهدفه الـ 16 هذا الموسم في الدوري الإيطالي ليحتل صدارة هدافي المسابقة وخلفه كريستيانو رونالدو (14 هدفا) ودوفان زاباتا (14 هدفا).

فوز سامبدوريا أوصل الفريق للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 18 في المركز الـ 15.

اقرأ أيضا:

كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا

بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد

ماذا فعل دياز ضد جروس وأجيري وثنائي الأهلي السابق.. سجل خارق

خطاب رسمي – الإسماعيلي يطلب دعم اتحاد الكرة ضد قرارات الكاف

بيان رسمي – الزمالك يعلن دفعه مستحقات موندومو.. ومناشدة للدولة