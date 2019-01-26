كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا

أنهى منتخب مصر لكرة اليد مشاركته في كأس العالم 2019 باحتلال المرتبة الثامنة بعد الخسارة يوم السبت أمام إسبانيا بنتيجة 36-31.

وقدم الفراعنة مباراة قوية خاصة في الشوط الأول الذي أنهوه متفوقين بنتيجة 18-17.

لكن خبرة لاعبي إسبانيا حسمت المواجهة في الشوط الثاني بفضل سرعتهم الفائقة وقدرتهم على الاستغلال الأمثل للهجمات المرتدة.

وفاز منتخب مصر في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 4 لقاءات في 9 مواجهات خاضها بالبطولة المقامة في الدنمارك وألمانيا.

والمركز الثامن هو أفضل ما حققه الفراعنة في آخر 18 عاما، منذ أن احتلوا المرتبة الرابعة في 2001.

وتلعب كرواتيا يوم السبت أمام السويد في لقاء تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.

ويوم الأحد يسدل الستار على البطولة بمواجهة تحدد الفائز بالميدالية البرونزية تجمع بين ألمانيا وفرنسا بطلة العالم في 2017.

ثم تواجه الدنمارك وسط جماهيرها فريق النرويج في المباراة النهائية. وخسرت النرويج نهائي البطولة الماضية.

وستقام النسخة المقبلة (2021) في أرض الكنانة.