بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد

انتصر النجم الساحلي بثنائية مقابل لا شيء أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد.

الرجاء استضاف النجم الساحلي في المغرب، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره.

ولكن النتيجة الإيجابية جاءت لصالح النجم وليس الرجاء، في لقاء شهد صافرة تحكيم مصرية بقيادة جهاد جريشة.

النجم الساحلي سجل مرتين في شباك الرجاء عن طريق إيهاب المساكني أولا في الدقيقة 57 ثم فراس بالعربي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

الفريق المغربي كان أفضل وأهدر أكثر من 5 فرص محققة ولكن مرتدات النجم كانت قاتلة.

المساكني استغل خطأ قاتلا من دفاع وحارس مرمى الرجاء، ليجد نفسه داخل منطقة الجزاء وحيدا وأمام المرمى الخال من حارسه، ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأثناء محاولات الرجاء العديدة لإدراك التعادل، أطلق فراس بالعربي تسديدة متقنة في شباك الفريق المغربي ليعلن عن الهدف الثاني للنجم.

ووضع النجم الساحلي قدما في الدور نصف النهائي، فيحتاج لتفادي الهزيمة بفارق 3 أهداف على ملعبه ووسط جماهيره لتخطي عقبة الرجاء.

ويحل الرجاء ضيفا على النجم الساحلي في سوسة في الثامن من شهر فبراير المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.









































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