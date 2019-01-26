العمر مجرد رقم.. كوالياريلا "التاريخي" يُسجل للمباراة الـ 11 على التوالي ويعادل إنجاز باتيستوتا

قد تتفاجأ إذا علمت بأن أحد المهاجمين مازال مستمرا في اللعب رغم وصوله لسن الـ 35، ولكنك ستُصدم بكل تأكيد إذا علمت أن هذا المهاجم سجل في 11 مباراة على التوالي ليكتب التاريخ في الدوري الإيطالي.. يا لك من لاعب يا كوالياريلا.

فابيو كوالياريلا الإيطالي المخضرم صاحب الـ 35 عاما دخل التاريخ في الدوري الإيطالي بعدما هز شباك أودينيزي اليوم السبت في الجولة الـ 21 من المسابقة الإيطالية.

11 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي، ولا يتوقف كوالياريلا عن التسجيل. سجل في 11 مباراة على التوالي ليعادل رقم الأسطورة جابرييل باتيستوتا.

باتيستوتا سجل في 11 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي خلال موسم 1994-95 بقميص فيورنتينا.

ولم يقدر أي لاعب في إيطاليا من الوصول لرقم باتيستوتا سوى المخضرم كوالياريلا.

ويحتفل كوالياريلا بعيد ميلاده الـ 36 بعد 5 أيام فقط من الآن. ولكن العمر مجرد رقم بالنسبة للمهاجم الإيطالي.

وانتصر سامبدوريا على أودينيزي برباعية مقابل لا شيء في لقاء شهد تسجيل كوالياريلا هدفين.

ووصل كوالياريلا لهدفه الـ 16 هذا الموسم في الدوري الإيطالي ليحتل صدارة هدافي المسابقة وخلفه كريستيانو رونالدو (14 هدفا) ودوفان زاباتا (14 هدفا).

فوز سامبدوريا أوصل الفريق للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 18 في المركز الـ 15.

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