الزمالك يعلن عن أماكن بيع وأسعار تذاكر مباراة اتحاد طنجة

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 15:31

كتب : أحمد شوقي

اتحاد طنجة - الزمالك

أعلنت إدارة الزمالك طبع 10 آلاف تذكرة لمباراة اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد ضيفه المغربي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب، بعد التعادل ذهابا سلبيا.

وكشفت إدارة النادي عن تخصيص 6 آلاف تذكرة يتم طرحها للجماهير بمدينة الإسكندرية من خلال ملعب استاد الاسكندرية ومنطقة كرة القدم، و4 آلاف تذكرة سوف يتم طرحها في النادي من جهة بوابة جامعة الدولة العربية .

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وأوضحت إدارة البيت الأبيض أن أسعار تذاكر المباراة موزعه على النحو التالي: 50 جنيها للتذكرة الموحدة، 75 جنيها درجة أولي، 100 جنيه للمقصورة أمامية، و 200 جنيه للمقصورة الرئيسية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سويلم المدير التنفيذي للنادي على تخصيص أتوبيسات لنقل أعضاء النادي حاملي التذاكر إلى ملعب برج العرب يوم إقامة المباراة.

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