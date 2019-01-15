بالفيديو - عامر عامر: اللعب للزمالك شرف.. وأشعر أن فرصتي أقوى بالأهلي

يتمنى عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وتحدث عامر عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أنا أهلاوي، ولكنني محترف وأحب الفريقين، فاللعب للأهلي أو الزمالك شرف كبير لأي لاعب".

وأضاف "كان هناك اهتماما من الأهلي والزمالك بضمي، ولكن إدارة الأهلي ركزت بشكل أكبر على انتقالات يناير".

وتابع "أرى أن فرصتي في اللعب أقوى حال الانتقال إلى الأهلي، أقدم أداء جيدا هذا الموسم بشهادة الكثيرين، وأتمنى فرصة في المنتخب".

وألمح حارس الإنتاج "إذا قدمت هذا المستوى مع الأهلي أو الزمالك، لانضممت إلى المنتخب منذ فترة طويلة".

واختار عامر عامر أفضل 3 حراس مرمى في مصر، قائلا: " محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنصف".

وعن أصعب مهاجم واجهه، رد عامر "عماد متعب كنت أحضر له كثيرا فهو قادر على التسكيل من نصف فرصة، والآن أرى أن وليد أزارو نجح نسبيا في تعويض متعب بصفوف الأهلي".

وأتم عامر عامر تصريحاته "الدوري لايزال في الملعب، وفرص الزمالك في الفوز باللقب هذا الموسم ستتحدد من مواجهاته ضد الأهلي وبيراميدز".

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