تركي آل الشيخ: لاعب مفاجأة يدعم بيراميدز أمام الزمالك

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز عن ظهور اللاعب المفاجأة لفريقه خلال مباراة الزمالك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لاعب مفاجأة سيكون متواجد ان شاء الله في مباراة الزمالك الخميس المقبل".

وكان تركي آل الشيخ أعلن قبل أيام عن اقتراب ناديه من إتمام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية الجارية مع كل من إيريك تراوري من مصر للمقاصة وعبد الله السعيد من أهلي جدة السعودي والمهاجم الإكوادوري سيفوينتي وعمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك يوم 24 يناير الجاري ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري المصري.

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