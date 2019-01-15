إبراهيم حسن متعجبا: ندفع نصف مليون جنيه في المباراة لاستقدام حكام أجانب من دول غير معروفة

أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة لفريق بيراميدز عن استيائه من طاقم الحكام التونسي الذي أدار مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربي.

وتعادل بيراميدز أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما وسط حالة جدلية بإلغاء هدف لفريق بيراميدز والاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج الماتش: "لا تعليق على المستوى الفني في المباراة، قرارات تحكيمية صعبة جدا لا يوجد أكثر من ذلك"

وتابع "نادي بيراميدز يدفع 15 ألف دولار لكل مباراة في حكم عربي، ونحن طالبنا بحكام أجانب".

وأضاف إبراهيم حسن "كان هناك استخفاف سابق من أحد المسؤولين بالتعليق أن الحكام العرب أجانب ومن الممكن أن نجعل شعرهم أصفر".

وشدد مدير الكرة "نطالب بحكام أجانب بمعنى الحكام الأوروبيين وليس حكام عرب مع احترامي لحكام الدول العربية".

وتعجب إبراهيم حسن من المبالغ المطلوبة للحكام الأجانب في ظل ذلك المستوى قائلا: "كيف أدفع 25 ألف دولار لحكم أوروبي وتأتي بحكم من النرويج وآخر من صربيا ودول مجهولة".

وأدار طاقم نرويجي مباراة الأهلي أمام بيراميدز بالإضافة لطاقم صربي لمواجهة بيراميدز والمصري البورسعيدي.

وتابع إبراهيم حسن "أطالب اتحاد كرة القدم المصري بمحاسبتنا على كافة التكاليف، تذكرة الطيران وفندق الإقامة على مستوى 7 نجوم ومصاريفهم الشخصية وانتقالاتهم خلال تواجدهم في مصر".

وبالسؤال عن وجود شبهة في تلك الحالة أوضح مدير الكرة في بيراميدز "لن نتعامل مع الحكام أتحدث أن يأتي لنا الاتحاد المصري بفواتير كل تلك التكاليف ونقوم بمحاسبتهم بعد ذلك".

وشدد "لا نريد أن يتم فرض علينا حكام عرب مع احترامي لهم أو من صربيا والنرويج وتلك الدول المجهولة في أوروبا، نحن ندفع 25 ألف دولار أي ما يقارب من نصف مليون جنيه فكيف يأتي لنا بحكام بذلك المستوى".

وبعيدا عن التحكيم وبالحديث عن تدعيمات سوق الانتقالات "تركي آل الشيخ يسعى بقوة لتوفير احتياجات فريق بيراميدز، وهناك صفقة أجنبية منتظرة".

وعن رحيل أحمد توفيق قال: "من الصعب الاستغناء عن أحمد توفيق للاتحاد في ظل وجود نواقص في قائمة الفريق".

وأخيرا بالحديث عن أفشة أتم "رحيل أفشة؟ لاعب صغير في السن تم دفع 27 مليون جنيه لضمه، هل يفكر في الرحيل في ظل عدم لعبه لمباراة، يجب أن يعلم كل لاعب أن القائمة 25 لاعبا يخوض 11 لاعبا فقط التشكيل الأساسي ولكل لاعب فرص".

وسجل أفشة هدف بيراميدز أمام الإنتاج الحربي من ركلة جزاء.

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