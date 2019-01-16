تقرير: روما يفكر في النني

لا يزال مصير محمد النني لاعب مصر مجهولا في النصف الثاني من الموسم الحالي في ظل جلوسه المستمر على دكة بدلاء أرسنال وقد يجد اللاعب متنفسا في الانتقال إلى ناد آخر ولو على سبيل الإعارة.

محمد النني النادي : أرسنال روما

وكتب الموقع الإيطالي توتو ميركاتو ويب، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، إن روما يفكر في انتداب لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما.

وأشار الموقع إلى أن مونشي المدير الرياضي لروما يريد لاعب وسط رغم أن الأولوية قد تبدو لمدافع بسبب الإصابة التي تعرض لها جوان جيسوس البرازيلي.

وأوضح أن مونشي يريد لاعبا سعره مناسب ينشط في فريق كبير ويرغب في استقدامه على سبيل الإعارة ليتسنى لمسؤولي روما الوقوف على مدى ملائمته للاستمرار مع النادي.

والنني ضمن لاعبين طرحت أسماؤهم للانضمام للفريق.

وقال تقرير في وقت سابق إن النني، لاعب بازل السويسري السابق، يرغب في الرحيل عن أرسنال وأن ليستر سيتي ضمن المهتمين بالحصول على خدماته.

وشارك النني لمدة 418 دقيقة فقط في الموسم الحالي مع أرسنال.

ويجد لاعب المقاولون العرب السابق صعوبة في دخول التشكيل الأساسي لأرسنال في ظل اعتماد المدرب أوناي إيمري على جرانيت جاكا وماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا.

ويمتد عقد النني مع أرسنال إلى 2022.