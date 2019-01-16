مواعيد مباريات الأربعاء 16-1-2019 والقنوات الناقلة.. كأس السوبر الإيطالي وريال مدريد وآسيا

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

ميلان - يوفنتوس

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 العديد من المباريات في شتى أنحاء العالم.

في تمام السابعة والنصف وعبر القناة السعودية الرياضية الأولى يلتقي يوفنتوس مع منافسه ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

وفي العاشرة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 3" يواجه ريال مدريد منافسه ديبورتيفو ليجانيس في كأس الملك في إياب دور الـ16.

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أما في كأس آسيا فهناك أربع مباريات تقام يوم الأربعاء.

منتخب فيتنام يواجه اليمن عبر قناة "بي إن ماكس 2" في تمام السادسة مساء.

وفي التوقيت ذاته وعبر قناة "بي إن ماكس 1" يواجه منتخب إيران منافسه العراق.

وقبل ذلك يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع الصين عبر قناة "بي إن ماكس 1" في تمام الثالثة والنصف.

وفي الوقت ذاته يلتقي منتخب قيرجيزستان مع الفلبين عبر قناة "بي إن ماكس 2".

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