إبراهيم حسن: التجنيد سبب غياب عمرو مرعي في الفترة الماضية

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

عمرو مرعي

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي بيراميدز عن سبب غياب عمرو مرعي مهاجم الفريق عن المباريات السابقة.

عمرو مرعي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وانضم عمرو مرعي لصفوف بيراميدز قادما من النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إبراهيم حسن عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد: "بعد انضمام عمرو مرعي لنا تلقى استدعاء من التجنيد وذلك سبب عدم مشاركته في المباريات".

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وأضاف "الكثير من اللاعبين في كل فرق الدوري لها فترة تجنيد وتستمر بشكل طبيعي مع أنديتها على عكس حالة عمرو مرعي".

وغاب عمرو مرعي عن 3 مباريات لبيراميدز أمام الأهلي والمصري البورسعيدي والإنتاج الحربي.

ويلعب حاليا في مركز الهجوم لفريق بيراميدز مهاجم الإكوادور سيفوينتي.

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