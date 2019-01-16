إبراهيم حسن: التجنيد سبب غياب عمرو مرعي في الفترة الماضية

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي بيراميدز عن سبب غياب عمرو مرعي مهاجم الفريق عن المباريات السابقة.

عمرو مرعي النادي : بيراميدز بيراميدز

وانضم عمرو مرعي لصفوف بيراميدز قادما من النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إبراهيم حسن عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد: "بعد انضمام عمرو مرعي لنا تلقى استدعاء من التجنيد وذلك سبب عدم مشاركته في المباريات".

وأضاف "الكثير من اللاعبين في كل فرق الدوري لها فترة تجنيد وتستمر بشكل طبيعي مع أنديتها على عكس حالة عمرو مرعي".

وغاب عمرو مرعي عن 3 مباريات لبيراميدز أمام الأهلي والمصري البورسعيدي والإنتاج الحربي.

ويلعب حاليا في مركز الهجوم لفريق بيراميدز مهاجم الإكوادور سيفوينتي.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – مؤمن زكريا يتعجل رد الأهلي على عرض أحد السعودي

كأس آسيا - أستراليا تقتل أحلام سوريا في الـ +90 وتتأهل رفقة الأردن لثمن النهائي

الحضري يحكي مسيرته الرائعة لـ في الجول في عيد ميلاده

المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور رئيس الزمالك شهرين

الرد الأول على بيانات الأهلي – الأوليمبية تحيل الشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة التحقيق