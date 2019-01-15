استنكر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البيان الذي نشره محمد كوفي لاعب الفريق.

محمد كوفي النادي : المصري المصري

وقال حلبية لـFilGoal.com: "سيكون قرار حاسم ضد اللاعب اليوم الثلاثاء. لن نقبل بهذا الأمر نهائيا".

وشدد "ما قاله كوفي ليس له أي أساس من الصحة، نسعى دائما لحل كل المشاكل أولا بأول".

وكشف "اللاعب تهرب مننا من أجل تمديد عقده أكثر من مرة، ورد فعله دائما كان إنه سيستخير الله، هل يستخير أمر أكثر من أشهر".

وأتم "هل يسعى كوفي للرحيل مجانا؟ لا نعلم إن كان سيبقى أو سيرحل لكي نبحث عن بديل له.. سنوقع عقوبة ضخمة عليه".

وهاجم محمد كوفي مدافع النادي المصري مجلس إدارة ناديه بسبب ما وصفه بـ"المعاملة السيئة وعدم التقدير". (طالع التفاصيل)

ولعب كوفي 16 مباراة مع المصري هذا الموسم سجل فيهم هدفين.

البوركينابي لعب لبتروجيت والزمالك في مصر، بجانب مجموعة من الأندية الخليجية.

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