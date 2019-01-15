الأهلي يشكو رئيس الزمالك لـ 6 جهات: "يكيل السباب دون رقيب.. لابد من التحقيق معه"

أعلن النادي الأهلي عن قيامه بشكوى رئيس نادي الزمالك لـ6 جهات مختلفة، أبرزها رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ووجه الأهلي شكوته كذلك إلى وزير الرياضة، ولجنة الأخلاق في اتحاد الكرة، ولجنة القيم في اللجنة الأوليمبية، والمجلس الأعلى للإعلام.

وأصدر الأهلي 6 بيانات رسمية توضح كل شكوى من الـ6 شكاوى.

إلى مجلس الوزراء

البيان الأول كان موجها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال فيه "النادي الأهلي فاض به الكيل من خروج رئيس الزمالك عن الآداب العامة والسلوك الرياضي، وخوضه في الأعراض وتشويه سمعة العائلات وتوجيه اتهامات كاذبة للأهلي وقياداته ـ على عكس الحقيقة ـ والتي يستند فيها الأهلي لمستنداته والتي طالب الجهات الرقابية في الدولة بالإطلاع عليها في أي وقت".

وجاء أيضًا في شكوى الأهلي لرئيس الوزراء أن "رئيس الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة دون حسيب أو رقيب، ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقًا للقانون، وأن النادي الأهلي قرر رفع الأمر لكافة الجهات المسئولة في الدولة لأن اتهامات رئيس الزمالك الكاذبة تمس كيان الأهلي وتستفز جماهيره بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي ، خاصة وأن الأهلي ترفع كثيرًا في السابق عن تجاوزات رئيس الزمالك لكنه مؤخرًا تخطى كل الحدود وخلق حالة من الإحتقان في الوقت الذي يأمل فيه النادي الأهلي ومسئوليه توحيد كافة الجماهير المصرية والبلاد تستعد لإستضافة أكبر حدث رياضي في أفريقيا والمتمثل في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل .. وحذر النادي الأهلي من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين وتوجيه إتهامات كاذبة بدون سند أو دليل".

وأردف البيان "وناشد النادي الأهلي رئيس الوزراء بالتدخل لتنفيذ القانون ومثول رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري".

وشدد البيان "وكان محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي الأهلي قد تقدم بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب رئيس الزمالك ولم يتم البت فيه حتى الآن بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها والتي تحول دون خضوعه أمام جهات التحقيق لتنفيذ القانون".

إلى رئيس مجلس النواب

البيان الثاني كان موجها لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، قال فيه الأهلي: "تقدمنا صباح اليوم الثلاثاء بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس نادي الزمالك ليخضع أمام جهات التحقيق بعد التجاوزات الفجة في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام".

وأضاف "وجاء في المذكرة أن الأهلي سبق وأن تقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام بشأن تجاوزات سابقة لرئيس الزمالك ولم يتم البت فيها بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها. لكن هذه المرة الموقف بات يستوجب إجراءات حاسمة بحق رئيس الزمالك بعد إتهاماته الكاذبة التي تمس كيان النادي الأهلي وتشعل غضب جماهيره خاصة وأن النادي أعلن من خلال أمين الصندوق أن كل مستندات الأهلي المالية والإدارية جاهزة للإطلاع عليها من كافة الجهات الرقابية في الدولة والتي تؤكد على أن الإدارة تعمل بمنتهى الشفافية لمصلحة النادي والبلاد. وجاء في مذكرة النادي الأهلي لرئيس مجلس النواب أن تجاوزات رئيس الزمالك خلقت حالة من الإحتقان في الشارع الرياضي وأن النادي ترفع كثيرًا في السابق عن تطاوله لكن الأمر هذه المرة تخطى كل قواعد الأداب العامة لاسيما وأن الأهلي وجماهيره يفخران بالنشأة الوطنية للنادي في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الزمالك على تشويه كل شئ دون سند أو دليل".

وطالب النادي الأهلي بحسب البيان رئيس مجلس النواب بأن يخضع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون حرصًا على استقرار الأوضاع في الوسط الرياضي ومصر تجهز الآن بكل مؤسساتها لإستضافة أكبر حدث رياضي، تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، في شهر يونيو المقبل.

إلى وزير الرياضة

وفي البيان الثالث، خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مطالبا إياه بـ "محاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون في ظل التجاوزات التي يرتكبها في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام المختلفة مرات عديدة دون أن يحاسبه أحد" .

وقال النادي الاهلي في مذكرته أن رئيس الزمالك دأب على توجيه السباب والشتائم وتوجيه الإتهامات الكاذبة في حق الأهلي ومسئوليه وهو الأمر الذي يعكر صفو العلاقة بين جماهير الأهلي والأندية الشقيقة التي يعمل معها لخدمة الأهداف الرياضية والمنتخبات الوطنية.

وشدد الأهلي في شكواه على أن "رئيس الزمالك تجاوز كل قواعد الأخلاق الرياضية عندما وجه مؤخرًا إتهامات كاذبة تمس كيان النادي الأهلي وتشعل الغضب بين جماهيره في وقت يحتاج فيه الجميع للتكاتف حرصا على مسيرة الوطن الذي يواجه تحديات صعبة . وجاء أيضًا أن مسئولي الأهلي تغاضوا كثيرًا عن تجاوزات رئيس الزمالك لأنهم يعملون بمنتهى الشفافية لخدمة ناديهم وبلادهم وأن مستندات النادي جاهزة للإطلاع عليها من كافة الجهات الرقابية والتي تكذب كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك شكلًا ومضمونًا . كما أن إستمرار تجاوزاته بهذا الشكل المرفوض من كل المجتمع بات خطرًا على استقرار الوسط الرياضي بل وينذر بإشعال الفتنة بين الجماهير التي نحتاج توحدها قبل إستضافة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل".

إلى لجنة القيم والأخلاق في اتحاد الكرة

الأهلي كذلك تقدم بشكوى إلى محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته غير الأخلاقية في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره.

وقدم النادي الأهلي مجموعة من "السيديهات" التي تحمل تطاول رئيس الزمالك وأكاذيبه الأخيرة في حق الأهلي والإتهامات الباطلة التي وجهها عبر وسائل الإعلام . وطالب النادي الأهلي في شكواه بإتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية وفقا للوائح الإتحاد المصري لكرة القدم بعد إنتهاكه للأخلاق الرياضية وخروجه عن السلوك الرياضي مما يترتب عليه إثارة الفتن بين جماهير الأندية التي تحتاج للتوحد خلف الأهداف الوطنية

إلى اللجنة الأوليمبية

وكذلك، طالب النادي الأهلي في مذكرة رسمية صباح اليوم إلى محمدي قنصوة رئيس اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات ضد رئيس نادي الزمالك بعد إتهاماته الكاذبة للأهلي وقياداته وجماهيره عبر وسائل الإعلام .

إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي بيانه الأخير، طالب النادي الأهلي في مذكرة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك وقناته على اليوتيوب ومحاسبته بالقانون بعدما استغل الصفحة المشار إليها وقناة اليوتيوب في بث فيديوهات إساءة للنادي الأهلي ومسئوليه وجماهيره وتوجيه الإتهامات الكاذبة والتشهير بالعائلات والخوض في الأعراض.

وأكد الأهلي في شكواه على أن رئيس الزمالك دأب على إرتكاب مثل هذه التصرفات لأنه لم يجد المحاسبة الرادعة في السابق بالقانون. وأن استمراره على نفس النهج سوف ينذر بعواقب غير حميدة لاسيما وأنه تسبب في حالة من التشاحن بين الجماهير والتي يجب أن تكون على قلب رجل واحد ومصر تستعد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

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