شوبير: محمد فضل هو الأقرب لمنصب مدير بطولة أمم إفريقيا.. الأولوية له

كشف أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اقتراب محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي من منصب مدير بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وقال أحمد شوبير: "فضل هو المرشح الأبرز والأقرب حتى الآن لشغل منصب مدير البطولة".

وأضاف في تصريحاته الإذاعية مع برنامج (في الاستاد) "الإعلان الرسمي عن صاحب هذا المنصب سيكون يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير".

وواصل "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد هو من طرح فكرة محمد فضل. جميعنا وافقنا ولكن يبقى فقط الطرح بشكل رسمي واتخاذ القرار النهائي".

وتابع "محمد فضل مارس كرة القدم من قبل وهو شخص موهوب ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية. هو واجهة جيدة جدا".

وأشار شوبير: "مجدي عبد الغني لم يمانع وجود فضل. هو فقط عرض خدماته على اتحاد الكرة ولكن التوجه الآن لـ الشباب".

وأتم "الأولوية لـ محمد فضل".

وفازت مصر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا عقب التغلب على جنوب إفريقيا بواقع 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق وجود اسم محمد فضل ضمن المرشحين لتولي منصب مدير كأس الأمم. (طالع التفاصيل)

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