مدرب برايتون بعد السقوط أمام ليفربول: فخور بأدائنا أمام أفضل فريق في إنجلترا

وصف كريس هيوتون المدير الفني لفريق برايتون، منافسه ليفربول بـ"أفضل فريق في إنجلترا".

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح كان كافيا لليفربول للوصول للنقطة 57 ومواصلة التغريد بصدارة الدوري بعيدا عن مانشستر سيتي.

وقال مدرب برايتون: "نشعر بخيبة آمال كبيرة في غرف خلع الملابس".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "نافسنا ليفربول بشدة في المباراة وأشعر أنني كنا نستحق شيئا ما أمامهم".

وواصل "ليفربول أفضل فريق في إنجلترا. أنا أعرف جيدا مدى قيمتهم وقدمنا جهدا كبيرا في المباراة أمامهم".

وتابع "فخور للغاية بأداء لاعبي فريقي. أمامنا الآن مباراة كبيرة قادمة أمام مانشستر يونايتد، إذا لعبنا بنفس المستوى سأكون سعيدا للغاية".

هدف صلاح كان كافيا لليفربول للوصول للنقطة 57 ومواصلة التغريد بصدارة الدوري بعيدا عن مانشستر سيتي.

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.



































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