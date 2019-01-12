مدرب برايتون بعد السقوط أمام ليفربول: فخور بأدائنا أمام أفضل فريق في إنجلترا

السبت، 12 يناير 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

وصف كريس هيوتون المدير الفني لفريق برايتون، منافسه ليفربول بـ"أفضل فريق في إنجلترا".

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح كان كافيا لليفربول للوصول للنقطة 57 ومواصلة التغريد بصدارة الدوري بعيدا عن مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

كلوب يكشف عن "صدمة" تلقاها قبل انطلاق لقاء برايتون ظهير ليفربول المتألق: مهارة وقوة صلاح ساعدتنا لتحقيق ما نريد ضد برايتون بالفيديو - مهارة اقتنصت هدف الفوز في ملخص تألق صلاح أمام برايتون بالفيديو - صلاح يسقط برايتون ويعيد ليفربول للطريق الصحيح

وقال مدرب برايتون: "نشعر بخيبة آمال كبيرة في غرف خلع الملابس".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "نافسنا ليفربول بشدة في المباراة وأشعر أنني كنا نستحق شيئا ما أمامهم".

وواصل "ليفربول أفضل فريق في إنجلترا. أنا أعرف جيدا مدى قيمتهم وقدمنا جهدا كبيرا في المباراة أمامهم".

وتابع "فخور للغاية بأداء لاعبي فريقي. أمامنا الآن مباراة كبيرة قادمة أمام مانشستر يونايتد، إذا لعبنا بنفس المستوى سأكون سعيدا للغاية".

هدف صلاح كان كافيا لليفربول للوصول للنقطة 57 ومواصلة التغريد بصدارة الدوري بعيدا عن مانشستر سيتي.

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

اقرأ أيضا

بالفيديو – مازيمبي المنقوص يمنع سيناريو 1969.. الإسماعيلي يسقط في لومومباشي

أبو تريكة يحكي قصة تعكس طموح محمد صلاح "يستحق أن يكون الأفضل في تاريخ مصر"

اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: هل يمكن لـ كوليبالي الاستمرار قاريا مع الأهلي

اتحاد الكرة: تلقينا خطابا من الزمالك لتغيير ملعب مباراة اتحاد طنجة

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن سيرفض إقامة لقاء الزمالك وطنجة في القاهرة

محمد عواد لـ في الجول: أمم إفريقيا حياة أو موت بالنسبة لي.. وغالبا سأعود للدوري المصري

في إنجلترا ليفربول برايتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – أحمد جمعة على أعتاب الدوري السعودي 56 دقيقة | مصر
مجموعة الأهلي – مدرب شبيبة الساورة: الحكم هو سبب خسارتنا ضد سيمبا ساعة | إفريقيا
مجموعة الأهلي – المتحدث باسم شبيبة الساورة يهاجم لاعبيه ويصرح: كنا سنموت إذا انتصرنا ساعة | إفريقيا
ديشامب: لن أنسى اتهام بنزيمة لي بالعنصرية.. لقد تألمت ساعة | أوروبا
رسميا – الصفقة السابعة.. أسامة إبراهيم إلى الإسماعيلي ساعة | مصر
من أجل استمرار الذكريات المغربية السعيدة.. الزمالك ضد اتحاد طنجة 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك