بالفيديو – مازيمبي المنقوص يمنع سيناريو 1969.. الإسماعيلي يسقط في لومومباشي

رغم صموده لأكثر من 85 دقيقة، ولعبه أمام فريق منقوص لمدة شوط كامل، وإهداره لركلة جزاء، خسر الإسماعيلي من مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2-0.

الإسماعيلي فشل في تكرار سيناريو نسخة 1969، التي أقيم نهائيها في 1970، حينما تعادل مع الإنجلبير، الذي أصبح مازيمبي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2-2 قبل أن يفوز 3-0 في مصر.

الدراويش بدوا متماسكين في الشوط الأول، بل وهددوا مرمى مازيمبي أكثر من مرة.

في الدقيقة 20، سدد حسني عبد ربه مرمى أصحاب الأرض بعد جملة رائعة بينه وبين عبد الرحمن مجدي وبينسون شيلونجو.

فرصة الدراويش الأبرز جاءت في الدقيقة 45، اعتداء من سيلفان جبوهو حارس مازيمبي على شيلونجو احتسب على إثره المغربي رضوان جيد ركلة جزاء للضيوف بل وقام بطرد جبوهو.

ولكن باهر المحمدي أهدر الركلة بفضل تصدي الحارس إيمي باكولا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بدأ ضغط مازيمبي، حيث ألغى الحكم هدفا لميشاك إليا بداع التسلل في الدقيقة 49.

وبعدها، أهدر إليا فرصة أمام المرمى شبه الخالي، قبل أن يخرج مصابا.

وأجرى البلجيكي سيدومير يانوفسكي تبديلا بخروج حسني عبد ربه ومشاركة مارشال أودا في الدقيقة 69.

وبعدها شارك محمد هاشم بدلا من محمد صادق، وشارك كريم بامبو بدلا من طارق طه في الدقيقة 81.

هدف مازيمبي الأول جاء في الدقيقة 85، عن طريق رأسية من المهاجم البديل شيكو أوشيندي فشل الحارس المتألق محمد مجدي في التعامل معها بعد فترة طويلة من الذود عن مرماه.

وبعدها بدقيقتين سجل كيفين مونديكو الهدف الثاني، ليستمر مازيمبي دون أي خسارة على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا منذ 18 أكتوبر 2009 حينما خسر من الهلال السوداني في نصف نهائي البطولة.

وتعد تلك المباراة الـ20 للفرق المصرية في الكونغو الديمقراطية دون تحقيق أي انتصار، 6 تعادلات و14 خسارة.

شباب قسنطينة يأتي في وصافة المجموعة الثالثة بعد الفوز في تونس ضد الإفريقي 1-0، في حين تصدر مازيمبي المجموعة بفوزه ضد الدراويش

ويتذيل الإسماعيلي المجموعة قبل مواجهة الإفريقي في الجولة الثانية في مصر.