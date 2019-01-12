اتحاد الكرة: تلقينا خطابا من الزمالك لتغيير ملعب مباراة اتحاد طنجة

تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادي الزمالك يطلب فيه تغيير ملعب مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، طلب الزمالك اللعب ضد اتحاد طنجة على استاد بتروسبورت بدلا من برج العرب.

وأضاف البيان: "كان الزمالك طلب نقل المباراة من بتروسبورت فى البداية إلى برج العرب، وهو ما وافقت عليه الجهات الأمنية، قبل أن يطلب العودة إلى بتروسبورت مجددا".

ويلعب الزمالك ذهابا غدا الأحد في طنجة، قبل خوض مواجهة الإياب يوم 19 يناير.

ويأمل الزمالك في استعادة التتويجات الإفريقية الغائبة عن النادي منذ عام 2002 عندما توج بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على مواطن اتحاد طنجة، الرجاء المغربي.

وخاض الزمالك ذهاب مواجهة دور الـ32 ضد القطن التشادي في بتروسبورت، وفاز بها 7-0.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن الأمن وافق على لعب المباراة في برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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