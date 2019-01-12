كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري إن طلب الزمالك بلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية ضد اتحاد طنجة المغربي في بتروسبورت سيقابل بالرفض من قبل الأمن.

بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، طلب الزمالك اللعب ضد اتحاد طنجة على استاد بتروسبورت بدلا من برج العرب.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي طلب في وقت سابق نقل مباراة فيتا كلوب مساء اليوم السبت إلى بتروسبورت أو استاد السلام بدلا من برج العرب إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض من قبل الأمن، الأمن لن يوافق على حضور جماهيري في السلام أو بتروسبورت في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر "سنرسل طلب الزمالك للأمن، لكن من المنتظر رفض الأمن للطلب حيث سبق التأكيد أن جميع المباريات الجماهيرية ستقام في برج العرب".

ويلعب الزمالك ذهابا غدا الأحد في طنجة، قبل خوض مواجهة الإياب يوم 19 يناير.

ويأمل الزمالك في استعادة التتويجات الإفريقية الغائبة عن النادي منذ عام 2002 عندما توج بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على مواطن اتحاد طنجة، الرجاء المغربي.

وخاض الزمالك ذهاب مواجهة دور الـ32 ضد القطن التشادي في بتروسبورت، وفاز بها 7-0.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن الأمن وافق على لعب المباراة في برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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