"أمم إفريقيا حياة أو موت بالنسبة لي" هكذا صرح محمد عواد حارس نادي الوحدة السعودي ومنتخب مصر.

عبر محمد عواد حارس نادي الوحدة عن تصميمه على أن يكون منتخب مصر عند حسن ظن الجماهير في أمم إفريقيا.

وقال محمد عواد في تصريحات لـ FilGoal.com: "بداية أنا سعيد بالمستوى الذي أظهر عليه في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري، وبالحفاظ على نظافة شباكي للمباراة الخامسة".

وأضاف "هدفي الآن هو تطوير مستواي عن العام الماضي، وأسعى لتحقيق ذلك من أجل المشاركة كأساسي مع منتخب مصر".

عواد أتم "حتى الآن، الأٌقرب هو عودتي للدوري المصري خلال الموسم المقبل".

عواج انتقل للحديث عن تنظيم أمم إفريقيا، فقال "بالتأكيد ستكون البطولة أمرا كبيرا، وسنكون عند حسن ظن الجميع من أجل التتويج باللقب الغائب منذ 10 سنوات".

واسترسل "هذه البطولة ستكون بمثابة حياة أو موت بالنسبة لي".

وأتم عواد "العودة للدوري المصري الموسم المقبل هي الأقرب حتى الآن بالنسبة لي".

محمد عواد يقضي الموسم الجاري معارا من الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 16 مباراة هذا الموسم بين الدوري والكأس مع الوحدة، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.

وكان عواد ضمن القائمة الأولية لمصر قبل نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يخرج في النهاية من القائمة النهائية.

ويملك عواد مباراة دولية واحدة مع منتخب مصر، كانت ودية أمام اليونان قبل كأس العالم.

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