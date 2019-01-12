أبو تريكة يحكي قصة تعكس طموح محمد صلاح "يستحق أن يكون الأفضل في تاريخ مصر"

كشف محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصري عن قصة جمعته بمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، تعكس طموح صلاح الكبير.

وحكى أبو تريكة القصة أثناء تواجده في استوديو الدوري الإنجليزي لقناة بي إن سبورتس "حين فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا، كنت أنا أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا".

وأضاف "في المؤتمر الصحفي قال لي (أنا أهدف للجائزة الكبيرة)، وها هو الآن يحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي لمرتين متتاليتين".

أبو تريكة انتقل للحديث عن قصة أخرى، فقال "بعدما فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، أخبرني صلاح بأنه يريد الفوز بالبطولة، وأن يعيد مصر لمكانتها الإفريقية مرة أخرى".

وأتبع "محمد صلاح أمامه فرصة للفوز بالبطولة من مصر، كما أن ليفربول يسير بشكل جيد في الدوري، أعتقد أن لديه أهدافا كثيرة لتحقيقها، لتضاف إلى رصيد إنجازاته".

محلل بي إن سبورتس أكمل "صلاح الآن قدوة للأجيال الحالية، وله مكانة لم يصل لها أي لاعب مصري أو عربي من قبل. فقد أصبح بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

واسترسل "صلاح خرج من المقاولون العرب ولم يكن مشواره سهلا، لقد عانى كثيرا في حياته حتى وصل لما هو فيه الآن، لذلك هو يستحق أن يكون الأفضل في تاريخ مصر والعرب".

وأتم عن تصريحات صلاح وقت الحفل بأن أبو تريكة هو الأفضل في تاريخ مصر قائلا "صلاح لاعب متواضع، يحقق أحلامه بكل تواضع واجتهاد داخل الملعب، يحب الخير لنفسه وللآخرين، لذلك هو نموذج وقدوة للجميع".

ويستعد صلاح للعب مع ليفربول بعد قليل أمام برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

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