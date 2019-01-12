بالفيديو - صلاح يسقط برايتون ويعيد ليفربول للطريق الصحيح

بعد خسارتين جعلتا القلق يساور مشجعي ليفربول، انتفض متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليسقط مضيفه برايتون يوم السبت في الجولة 22 من البطولة بهدف للمبدع المتألق محمد صلاح.

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

قدم برايتون مباراة جيدة وصمد في الشوط الأول واستطاع حرمان لاعبي ليفربول من تهديد مرماه في ملعبه فالمر.

لكن في الشوط الثاني قرر صلاح الاعتماد على مهارته فراوغ المدافع واقترب من المرمى قبل أن يُعرقل ويحصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول في الدقيقة 50.

الهدف رقم 14 لأفضل لاعب إفريقي تساوى به مع متصدري ترتيب هدافين الدوري هاري كين وبيير أوباميانج لاعبي توتنام وأرسنال على الترتيب.

وتحكم ليفربول في مجريات اللقاء بعد الهدف وكاد يسجل مرة أخرى وأهدر صلاح فرصة هائلة في الدقيقة 87 بعدما سدد الكرة بجوار القائم.

وفشل برايتون في إدراك التعادل ليتلقى أول هزيمة في البطولة منذ 22 ديسمبر واستمر الفريق في المركز 13 ورصيده 26 نقطة.

ويستضيف ليفربول في ملعبه أنفيلد رود فريق كريستال بالاس يوم السبت.































واستطاع ساوثامبتون الخروج من منطقة الخطر بالفوز على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-1 ليرتقي للمركز 16 في ترتيب البطولة.

بينما استمرت معاناة فولام الذي خسر أمام مضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1 ليظل الفريق في المركز 19.

وتعادل كارديف سيتي في ملعبه بدون أهداف أمام هدرسفيلد تاون بينما سقط كريستال بالاس في أرضه بنتيجة 2-1 أمام واتفورد.