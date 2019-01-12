التشكيل – حسين الشحات ورمضان صبحي أساسيان مع الأهلي ضد فيتا كلوب

السبت، 12 يناير 2019 - 19:49

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - الأهلي

يشارك الوافد الجديد حسين الشحات أساسيا لأول مرة بقميص الأهلي عندما يستضيف المارد الأحمر نظيره فيتا كلوب.

الأهلي يستضيف فيتا كلوب في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على حسين الشحات منذ البداية ليلعب بجانب رمضان صبحي ووليد سليمان.

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مروان محسن يقود هجوم الأهلي، بينما يؤمن الثنائي عمرو السولية وهشام محمد وسط المارد الأحمر.

ويشارك ساليف كوليبالي كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف، مع الظهيرين علي معلول ومحمد هاني.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – هشام محمد.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

وفيما يلي احتياطي الأهلي:

شريف إكرامي – كريم وليد "نيدفيد" – إسلام محارب – ياسر إبراهيم – أحمد حمودي – ناصر ماهر – محمد شريف.

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