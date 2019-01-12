في الكونفدرالية – فريقان عربيان يقتربان من دور المجموعات.. وتحذير زامبي

تستمر منافسات دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية، حيث سيحجز 16 فريقا أماكنهم في دور المجموعات للبطولة.

المنافسات انطلقت أمس الجمعة، بفوز أهلي بنغازي الليبي على أرضه ضد نصر حسين داي الجزائري 1-0.

واليوم السبت أقيمت 4 مباريات، الأولى حسمها نكانا ريد ديفلز الزامبي على ملعبه بثلاثية نظيفة على سان بيدرو الإيفواري، ليضع قدما ونصف في دور المجموعات.

فريقان عربيان أيضا اقتربا من دور المجموعات، الأول هو حامل لقب البطولة 4 مرات وبطلها التاريخي مناصفة مع النجم الساحلي التونسي، الصفاقسي التونسي.

البيضة والكحلة عاد إلى صفاقس بتعادل سلبي مع فايبرز الأوغندي قبل لقاء العودة الأسبوع المقبل.

أما حامل لقب البطولة، الرجاء المغربي، فتعادل 1-1 في ناميبيا ضد أفريكان ستارز.

بترو أتليتكو الأنجولي أيضا اقترب من دور المجموعات بالتعادل مع استاد مالي 1-1 في مالي.

بقية مباريات هذا الدور تقام غدا الأحد وتجمع بين..

اتحاد طنجة المغربي – الزمالك

جور ماهيا الكيني – نيو ستار الكاميروني

جيما آبا جيفار الإثيوبي – حسنية أغادير المغربي

زيسكو الزامبي – كايزر تشيفس الجنوب إفريقي

بانتو من ليسوتو – إينوجو رينجرز النيجيري

القطن الكاميروني – كوتوكو الغاني

أوتوهو دويو الكونغولي – كمبالا سيتي الأوغندي

النصر الليبي – ساليتاس البوركيني

جاراف السنغالي – نهضة بركان المغربي

الهلال السوداني – موروكا فيكتوري الرواندي

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