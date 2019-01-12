كلوب يكشف عن "صدمة" تلقاها قبل انطلاق لقاء برايتون

وصف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول نبأ تعرض ألكسندر أرنولد لإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق لقاء برايتون بـ"الصدمة".

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أرنولد الذي شارك أساسيا في المباراة، تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء ولكنه فضل المشاركة.

وقال كلوب: "كانت لحظة صادمة عندما تعرض أرنولد لإصابة خلال عمليات الإحماء".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أرنولد كان يرغب في المشاركة في المباراة، ولكن في تلك اللحظة أجرى جيمس ميلنر عمليات الإحماء في حالة عدم قدرة أرنولد من المشاركة".

وواصل "في النهاية قرار الجهاز الطبي كان رائعا مع أرنولد".

وتابع "اللاعب شارك بشكل طبيعي وقدم أداءً جيدا جدا".

ظهير ليفربول تحدث عقب المباراة عن الإصابة قائلا: "شعرت ببعض الآلام في كاحلي وطلبت من الجهاز الطبي الحصول على مسكنات وسأكون جيدا للمشاركة. وهو ما حدث".

هدف صلاح كان كافيا لليفربول للوصول للنقطة 57 ومواصلة التغريد بصدارة الدوري بعيدا عن مانشستر سيتي.

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.































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