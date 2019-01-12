ظهير ليفربول المتألق: مهارة وقوة صلاح ساعدتنا لتحقيق ما نريد ضد برايتون

تحدث ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول عن تأثير محترفنا المصري محمد صلاح في انتصار فريقه أمام برايتون.

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح كان كافيا لليفربول للوصول للنقطة 57 ومواصلة التغريد بصدارة الدوري بعيدا عن مانشستر سيتي.

وقال أرنولد: "كنا نعلم مدى صعوبة مواجهة برايتون. عانينا على ملعبنا أمامهم من أجل التسجيل وفي النهاية سجلنا هدف الثلاث نقاط".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "استحقنا الانتصار والهدف المبكر في الشوط الثاني ساعدنا في ذلك".

وواصل "محمد صلاح أظهر من جديد مهارته وقوته. ساعدنا في تحقيق ما نريد ضد برايتون".

وتابع "لتصبح الأفضل عليك الانتصار في الكثير من المباريات. الدوري الإنجليزي صعب للغاية ونحن نلعب كل مباراة بهدف الانتصار".

وأتم "نشعر بخيبة آمال عندما نتعادل أو عندما نخسر. نأمل في مواصلة المضي قدما في الدوري".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

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