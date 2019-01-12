بيلليجريني: نصري سيصنع الفارق وأنا أثق فيه.. سعيد بطريقة لعبنا ضد أرسنال

السبت، 12 يناير 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

سمير نصري - وست هام

تغنى مانويل بيلليجريني المدير الفني لفريق وست هام بالعائد من جديد إلى الدوري الإنجليزي سمير نصري وذلك عقب انتصار فريقه أمام أرسنال.

أرسنال تلقى خسارة جديدة خارج أرضه وهذه المرة أمام وست هام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال بيلليجريني عقب المباراة: "سعيد للغاية للنادي وللجماهير بسبب الانتصار على أرسنال".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "سعيد أكثر بطريقة لعبنا في المباراة وليس مجرد الانتصار".

وواصل "سمير نصري سيصنع الفارق معنا. كان من المهم للغاية التعاقد معهم مع الإصابات العديدة التي ضربت صفوفنا. أنا أثق في نصري".

وتطرق مدرب وست هام للحديث عن المدافع الشاب ديكلان ريس، قائلا: "أنا واثق أن ديكلان سيكون لاعبا رائعا في المستقبل".

وتابع "هو يتحسن في كل مباراة. قوي للغاية في الـ 1 ضد 1. نحن ننظر الآن للاعب كبير".

وعن ماركو أرناتوفيتش، قال مدرب وست هام: "لقد شعر ببعض الآلام في ظهره. لم يكن جيدا أن نخاطر به".

ورفع وست هام رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس.

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