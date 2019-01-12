بالفيديو - وست هام ينتصر لأول مرة على ملعبه ضد أرسنال منذ 2006

انتصر فريق وست هام يونايتد للمرة الأولى منذ جولتين على حساب ضيفه أرسنال بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لوست هام يونايتد ضد أرسنال منذ موسم 2015-2016، وبالتحديد في الجولة الأولى من ذلك الموسم، كما أنه الانتصار الأول للمطارق على ملعبها ضد أرسنال منذ عام 2006.

ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد بعدما أخفق جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال في إبعاد الكرة لتصل إلى سمير نصري الذي مررها ببراعة إلى رايس الذي سدد وسجل الهدف الأول والوحيد في شباك بيرند لينو حارس المدفعجية.

وأهدر لاعبو أرسنال فرصا لهز شباك المضيف، أبرزها في الشوط الأول تسديدة رائعة للغاية من ماتيو جيندوزي لاعب وسط المدفعجية من على بعد 25 ياردة لكنها مرت بسلام حتى أن بعض جماهير أرسنال في المدرجات كانت على وشك الاحتفال بها.

وخلال 3 دقائق متتالية في الفترة من الدقيقة 64 وحتى الدقيقة 67 كاد أرسنال أن يتعادل مرتين.

المرة الأولى كانت حينما انطلق سياد كولاسيناك جهة اليسار، ليمرر الكرة إلى بيير أوباميانج الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى لكنه سددها بعيدا تماما في المدرجات.

المرة الثانية، كانت في الدقيقة 67، بعد تمريرة رائعة للغاية من آرون رامسي بالكعب تصل إلى أليكس إيوبي الذي وجد نفسه داخل منطقة الجزاء وعلى مقربة من المرمى وسدد الكرة لكنها مرت بعيدا عن قائم مرمى لوكاس فابيانسكي حارس وست هام.

ورفع وست هام رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس.