إيمري عن غياب أوزيل: اخترت المجموعة التي تستحق اللعب.. ولم نصنع الفرص ضد وست هام

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سبب غياب ميسوت أوزيل عن خسارة فريقه أمام وست هام، مشيرا إلى "اخترت الأفضل لتلك المواجهة".

أرسنال تلقى خسارة جديدة خارج أرضه وهذه المرة أمام وست هام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أوزيل الذي عاد من الإصابة وشارك بشكل طبيعي في التدريبات، خرج من قائمة أرسنال بالكامل بقرار من إيميري.

وقال إيمري عن أوزيل: "أستطيع أن أقول أنه عمل بشكل طبيعي هذا الأسبوع".

وأردف خلال المؤتمر الصحفي "ولكن كما قلت من قبل. انتصرنا مع أوزيل، وخسرنا مع أوزيل. اليوم أنا اخترت المجموعة التي تستحق المشاركة واللعب ضد وست هام".

وواصل "اخترت الأفضل للمشاركة في تلك المباراة".

وعن الخسارة، قال إيمري: "نتيجة سيئة. لم نتحكم في المباراة كما أردنا ولم نلعب كما نُريد".

وأوضح "لم نقدر على صناعة الفرص ووست هام حصل على ركلات ركنية عديدة والهدف جاء من واحدة منها".

وتابع "لم نفرض سيطرنا على المباراة كما نريد. كان لدينا ما يكفي من الجودة للانتصار هنا ولكننا لم نفعل ذلك".

وأتم "كل الاحترام لوست هام. يمتلكون مجموعة جيدة من اللاعبين".

ورفع وست هام رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس.

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